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北向宜蘭－頭城「時速26公里」　國5車潮下午達高峰！恐塞到傍晚

▲▼國道五號，國道5號，國5，國5南下，國道五號南下，高速公路，雪山隧道，雪隧，連假塞車，連假車潮。（圖／記者蔡玟君攝）

▲國道五號今天湧現北返車潮。（圖／記者蔡玟君攝）

記者許維寧／台北報導

今日（9/21）為中秋節連續假期收假日，根據交通部高速公路局統計，截至上午11時，國道全線交通量為27.4百萬車公里，預估本日交通量為114百萬車公里。高公局路況預報員張譽耀表示，今天上午10時起國5北向便會湧現車潮，預估車流將持續至傍晚17時左右，國1、國3部分路段則預計於下午15時起開始車多壅塞。

根據高速公路1968顯示，中午12時許國5北向頭城至坪林交控、宜蘭至頭城均壅塞，時速僅有36公里和26公里，均為車流紅色警示路段。另外，國1北向北斗至員林車流量較多，時速僅有37公里，除此之外國道全線均為順暢。

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高公局也研判下午易壅塞路段，下半天可能出現車多壅塞狀況。

國1北向：

新竹系統至竹北

南屯至后里

西螺至埔鹽系統

國3北向：

關西至大溪

大山至香山

霧峰系統至霧峰

竹山至中興

國5北向：

宜蘭至坪林

國6西向：

舊正至霧峰系統

連假最後一天國道路況，張譽耀表示，今天北部國道重點路段如國1北向新竹系統至湖口、國3北向關西到大溪路段，預計下午15點開始容易車多壅塞。國5北向宜蘭到坪林上午10點至晚間17點，都有車多壅塞的狀況，建議用路人可以提早出發，或利用台2台9等替代道路。

張譽耀也說，今天中部國1北向西螺至埔鹽系統、國1北向南屯至后里，下午14時到預計將車多壅塞。國3北向竹山至中興、國3北向大山至香山，國3北向草屯至霧峰也預計下午15時之後也可能出現車潮，建議可以用台61當作替代道路。南台灣國道則大致順暢，國1北向鼎金系統至高科、北向大灣至台南系統路段車鍋情況多集中在下午或傍晚。

張譽耀談到，下午14時開始國5將實施高乘載管制，另外，今日全天國1埔鹽系統北向、國3西濱北向匝道口全面封閉。上午7時至晚間19時國1北向虎尾系統匝道封閉。針對長途部分，建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6；短途部分，建議民眾儘量利用省縣道。

另外，今日上午10時38分國1北向212.1公里發生2小客車追撞事故，回堵2公里；10時55分國1北向216公里發生小客車追撞事故占內車道回堵1公里；11時25分國1北向9.8公里6小自追撞事故佔用中線車道，回堵2公里。以上事故均對國道順暢造成影響，請用路人保持安全行車距離。

▲中秋收假北上車況預測。（圖／高公局提供）

▲中秋收假北上車況預測。（圖／高公局提供）

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