霧社農民特色市集整建開幕　林明溱：升級多功能商場+停車場

▲霧社「巴蘭農夫特色市集」日前整建落成。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

位於仁愛鄉門面霧社交通要衝的「巴蘭農民特色市集」，南投縣府投入中央和自籌共600萬元重新整闢完善攤位、停車場、公廁，日前落成啟用；南投縣長林明溱表示將繼續大手筆投資數億元，撥用市集基地，規劃開發多功能商場，並與南投林管處合作，在霧社、清境、合歡山沿線闢建3處大型停車場，增加1000個停車位，再發展接駁導覽遊程，真正帶動仁愛鄉觀光產業質量大躍進。

巴蘭農夫市集在7日舉辦全新落成剪綵啟用典禮，由縣府原民局長史強主持，林明溱與其子國民黨南投縣黨部主委林儒彬、鄉農會理事長林水木和總幹事戴錦稔、鄉長張子孝和多位鄉長、民代共同剪綵；當天雖非假日，遊客買氣卻不減，攤商開心連說市集環境煥然一新，好停車又方便，生意比以前翻好幾翻，讓林明溱也笑開懷。

▲▼霧社「巴蘭農夫特色市集」日前落成，攤商向南投縣長林明溱表示生意翻漲。（圖／南投縣政府提供）

林明溱致辭時指出，縣府爭取交通部觀光局補助380萬元、配合220萬元，新建無障礙公廁、30多個停車空間，而18個攤位是位位寬敞，讓巴蘭市集改頭換面，展售高山蔬果、茶葉及山當歸等特色農產，還有鄉農會把關的QR code產地溯源、殘藥檢測，相信很快會成為最熱門的現代化傳統市集，拓展仁愛原鄉農特產新而廣的行銷通路。

▲霧社「巴蘭農夫特色市集」日前整建落成。（圖／南投縣政府提供）

林明溱說，縣府已備妥2000萬元經費，將向中央原民會爭取有償撥用巴蘭市集基地，並以開發5大園區為縣庫帶進約42億元收入為本，規劃投資規模達3、4億元的巴蘭多功能商場興建案，將委由鄉農會管理；為徹底改善到霧社觀光線停車不易的困擾，也已積極尋求與南投林管處合作，將至少覓得3處、至少可容納1000個停車位的大型基地，也可擴大發展接駁與導覽遊程，大幅提升觀光品質與服務量能。

戴錦稔指出，巴蘭市集自107年營運至今，主要販售當季高山高麗菜、櫛瓜、牛番茄、南瓜、高山水梨、甜柿、段木香菇等高山特有之生鮮蔬果，也有馬告、娜谷香糯米、奇異果及茶葉等；他感謝縣府利用防疫期間協助改善市集水泥鋪面並興設公共廁所，讓市集整體環境與服務設施更臻完善，市集每天都有營業，歡迎消費者隨時都來仁愛鄉品嚐在地新鮮的好口味。

►微熱山丘砸18億轉戰南投新設旺來園區 打造全新森林化觀光工廠



►「午後の紅茶」奶茶讓胰臟癌現形？ 醫師說「關鍵真相」

