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花蓮2在地市集解封登場！消費滿額送手作禮　每日限量請搶快

▲▼消費滿額就可以獲得精美小禮，每人限換一次，每日限量。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼消費滿額就可以獲得精美小禮，每人限換一次，每日限量。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

經過近三個月的休市，花蓮市好客市集將恢復每周五辦理，每個月第三週熱鬧的「原客市集」也將於本周五恢復舉辦，邀請在地藝人到好客文化會館表演，將演唱經典的客家及原民歌曲，共下來唱歌跳舞，市長魏嘉賢歡迎大家來尞。

中央疫情指揮中心宣布降為二級警戒後，所有停擺的活動也開始陸續恢復。花蓮市公所自八月恢復每周五的「好客市集」，集結花蓮在地的客家特色小農販售友善耕作或有機食材，以及推廣客家堅持精緻的手作攤販參與，每周五14:00至18:30固定舉辦，邀請大家共下來推廣支持。

▲▼消費滿額就可以獲得精美小禮，每人限換一次，每日限量。（圖／花蓮市公所提供，下同）

另外每個月第三周星期五、六、日舉辦「原客市集」，也從本月恢復辦理。「原客市集」將於本周五的8月20日14:00至18:30登場，計有30個攤位及特色餐車，包含各類文創生活藝術，好看、實用、好吃、有趣的手作攤位。

民眾可以從市公所前方空地徒步逛市集，一路沿著復興街木棧廊道，到好客文化會館廣場，聽聽音樂、看看表演及購買好久没吃到用到的商品，一連三天可以享受多元的市集體驗。

▲▼消費滿額就可以獲得精美小禮，每人限換一次，每日限量。（圖／花蓮市公所提供，下同）

邀請在地藝人到好客文化會館演唱經典的客家及原民歌曲。

活動只要打卡按讚領取消費紀錄證明，在市集消費滿額就可以獲得精美小禮，消費滿300即可至服務台兌換客家織布鑰匙圈；消費滿500可兌換原民手作隨行杯套或手縫皮革鑰匙圈；消費滿800可兌換客家織布耳環，每人限換一次，每日限量要搶要快。

▲▼消費滿額就可以獲得精美小禮，每人限換一次，每日限量。（圖／花蓮市公所提供，下同）

密室逃脫活動，本周日將舉辦最後一場次，闖關者可獲得市集折抵券50元。

另外配合每年農曆正月20日為全國客家日，也是俗稱的「天穿日」，客行所舉辦有趣的密室逃脫活動，活動開辦獲得很大的迴響，本周日將舉辦最後一場次，只要參加闖關者即可獲得市集折抵券50元，報名連結https://reurl.cc/7raze9 ，有興趣的民眾千萬不要錯過了。

魏嘉賢表示，歡迎市民及遊客假日來走走逛逛，目前仍維持二級警戒，請民眾持續配合防疫規範，參與活動須全程戴口罩、保持社交距離，並配合工作人員量測體溫及消毒。也再次提醒維持個人防疫好習慣才能降低病毒傳播風險，守護彼此的健康安全。

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