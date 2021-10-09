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桃園新住民「國花秀」　蓮花、茉莉、阿勃勒…猜猜代表哪個國家？

▲桃園新住民「國花秀」

▲桃園市第二專長發展協會理事長梁淑貞表示，彩繪國花於日常生活物品，使美學得以具象化。（圖／第二專長提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「國花」代表著一個國家的精神，富含其歷史意義；對於居住在桃園，來自越南、印尼、泰國等國家的新住民而言，多數並不熟悉台灣新鄉和故鄉的國花？透過桃園市第二專長發展協會辦理的「新住民美學深根暨推廣計畫」，姐妹們9日於新住民文化會館成果展，穿上親手彩繪自己故鄉國花圖樣的新裳，上演別開生面的「國花秀」！

▲桃園新住民「國花秀」

▲別開生面的「國花秀」！。（圖／第二專長提供）

越南籍的阮慶漓說，越南是一個崇尚佛教的國度，受佛教影響深遠，象徵佛教的蓮花是越南的國花。菲律賓籍的姐妹葉蒨如表示，透過這次美學培力課程，她和一起參加課程的越南籍姐妹阮慶漓、泰國籍姐妹孫莉安，都是的第一次認識到菲律賓的國花是「茉莉花」、越南的國花是「蓮花」以及泰國國花是花開成串如黃金雨的「阿勃勒(又稱金鍊花)」。

▲桃園新住民「國花秀」

而台灣新鄉的國花梅花，經由授課的梁淑貞老師講述，梅花有三蕾五瓣，代表三民主義及五權憲法，代表堅忍精神；而被國人喻為象徵富貴的牡丹，則是中國的國花。「新住民美學深根暨推廣計畫」由桃園市第二專長發展協會辦理，協會理事長梁淑貞說：這項計劃獲得新住民發展基金會支持，藉由美學培力課程在台灣的新住民姐妹認識台灣新鄉和故鄉的文化，自8月份開始，每周六在中壢新明大樓6樓的新住民培力中心上課，共計7堂課。

▲桃園新住民「國花秀」

▲「新住民美學深根暨推廣計畫」成果展於新住民文化會館展出。（圖／第二專長提供）

學員有24名，分別來自越南、泰國、越南和菲律賓以及中國和台灣等國家，其中還有6名新二代，課程以各國國花為題材，由梁淑貞、陳侒宜、高春英老師，分別教授工筆、寫意花繪畫的工具及使用方法、工筆繪畫技巧，以及如何以布顏料將國畫用彩繪的方式，展現於日常生活物品如衣褲、鞋子、燈籠、圍巾、紙傘、燈籠中展現，使「繪畫」美學得以具象化。▲桃園新住民「國花秀」

▲▼國花彩繪。（圖／第二專長提供）

▲桃園新住民「國花秀」

「新住民美學深根暨推廣計畫」成果展即日起迄19日於新住民文化會館3樓展出靜態作品，歡迎前往參展。9日成果展上演的「國花秀」，包括：立委湯蕙禎、市議員彭俊豪、社會局新住民事務科科長李瓊華、桃園新住民聯合服務中心副執行長張瑜庭、桃園市新移民女性關懷協會理事長楊慧青、桃園越配權益促進會創會長馮玉英、桃園市站前商圈長務理事張永茂、六和扶輪社長會長江幸純、統領廣場企劃處長李奇珍等人士到場參加。

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