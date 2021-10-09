鹽水區童趣競賽全民玩童玩熱鬧登場　黃偉哲與長者同歡

▲台南市鹽水竹埔社區第4年舉辦童趣陀螺競賽活動，市長黃偉哲到場陪長輩同樂、並祝福長輩重陽節幸福快樂、健康九九。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市鹽水竹埔社區第4年舉辦童趣陀螺競賽活動，200多位居民熱情參與，也有全家大小一起同樂，市長黃偉哲、議員沈家鳳、李宗翰、陳文琪區長、竹林里魏英錕里長，竹埔社區發展協會周忠信理事長與社區幹部，竹埔國小廖秋宛校長及議員服處團隊到場陪長輩同樂、並祝福長輩重陽節幸福快樂、健康九九。





過去竹埔社區的家戶旁都會種竹子，孩童常用竹子製作玩具，其中打陀螺是最熱門的遊戲，鄰居爭相比賽與製作陀螺是許多居民的回憶。市長黃偉哲也感謝所有市民對防疫的用心，台南市到9日已經連續104天零確診，防疫成績也是六都第一，在防疫新生活的原則下，綠續恢復各種活動，帶動地方振興。





陳文琪區長表示，市府目前已投入鹽水區地方建設經費11億元以上，同時對於各里農水路、道路建設及治水改善更是不遺餘力，提供市民安全居住環境，同時致力於高齡友善城市的建構與推動，關心長輩生活品質，未來也會舉辦各類童玩活動，喚起大家童年天真快樂的記憶，散發最自然也最美麗的笑容，增進彼此情感與交流，並促進身心健康、長壽、快樂。