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重陽九九福壽久久　黃偉哲探視台南人瑞送上祝福

▲台南市長黃偉哲9日在社會局陳榮枝局長陪同下，分別前往鹽水區逾百人瑞陳黃色及麻豆區滿百人瑞莊枝安等兩位長者家中獻上祝福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲9日在社會局陳榮枝局長陪同下，分別前往鹽水區逾百人瑞陳黃色及麻豆區滿百人瑞莊枝安等兩位長者家中獻上祝福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

九九重陽佳節將至，台南市長黃偉哲9日在社會局陳榮枝局長陪同下，分別前往鹽水區逾百人瑞陳黃色及麻豆區滿百人瑞莊枝安等兩位長者家中獻上祝福，黃偉哲市長除親贈台南市政府重陽禮金1萬元及賀禮外，並代頒總統府致贈的敬老狀及與衛福部聯名致贈的金鎖片等賀禮，祝福長輩「身如不老松，心似老頑童」。

▲台南市長黃偉哲9日在社會局陳榮枝局長陪同下，分別前往鹽水區逾百人瑞陳黃色及麻豆區滿百人瑞莊枝安等兩位長者家中獻上祝福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長第一站來到鹽水區高齡107歲的陳黃色奶奶家中，陳奶奶年輕時便和先生一起種植甘蔗、蘆筍等經濟作物，為台灣早期製糖產業的發達貢獻心力。陳奶奶年輕時為了家裡的經濟來源而忙碌，因此練就一身好體能，到了100歲都還可以下田除草，更因生活習慣規律及長年勞動養成的習慣，陳奶奶目前每餐都還可以吃上一大碗飯，三餐飲食正常不挑食，均衡的營養是奶奶的長壽之道。鹽水區長陳文琪也陪同市長到府慶賀，蔡育輝議員、李宗翰議員、沈家鳳議員以及地方人士也特別來到陳黃色奶奶家中，祝賀奶奶身體健康。

▲台南市長黃偉哲9日在社會局陳榮枝局長陪同下，分別前往鹽水區逾百人瑞陳黃色及麻豆區滿百人瑞莊枝安等兩位長者家中獻上祝福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第二站來到麻豆區今年甫滿百歲的莊枝安爺爺家中，莊爺爺幼時家中原以務農為生，但因莊爺爺有著靈活的生意頭腦，年輕時便外出至高雄創業，事業有成返回家鄉服務鄉里，樂善好施廣受街坊鄰居愛戴，更擔任港尾里長春會會長長達12年之久。莊爺爺身體硬朗，喜歡四處遊覽，閒暇之餘除了聽廣播電台關心社會時事外，也喜愛三五好友結伴，持敬老卡免費搭乘大台南公車到關子嶺泡溫泉，享受退休後的樂活人生。麻豆區長柳世雄也陪同市長祝賀莊阿公，尤榮智議員、吳通龍議員、陳秋宏議員等地方人士也到府祝賀，熱鬧的氣氛讓莊枝安阿公開心得直說要辦桌請客，開朗的個性讓在場的每個人都說要向阿公學習。

▲台南市長黃偉哲9日在社會局陳榮枝局長陪同下，分別前往鹽水區逾百人瑞陳黃色及麻豆區滿百人瑞莊枝安等兩位長者家中獻上祝福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局指出，截至2021年8月，台南市65歲以上老年人口已占全市人口逾17.04％。其中百歲以上的人瑞共計有287位，剛屆齡滿百歲者有121位，超過百歲者則有166位，較去年人瑞數增加了約40人。2021年65歲以上及55歲以上原住民計有32萬1222位長輩均可領到1000元，另百歲人瑞也將由各區區長代表市長慰訪並致贈1萬元禮金及賀禮。

另市府十分重視老人照顧及各項福利議題，除發放重陽禮金外，更積極推動長照2.0服務、社區服務據點，並也提供中低弱勢長者免費裝置假牙及修護、中低收入老人住宅設施設備改善、敬老卡優惠65歲以上老人免費搭乘公車、預防走失愛心手鍊等多項老人福利，積極媒合民間資源，用具體作為與行動向長輩表示最大的關懷與照顧心意。
市長黃偉哲表示，高齡友善環境的建置已是時代潮流，台南市人瑞人數呈現顯著增加，顯示市府積極推動的長照服務有相當成效，「活躍樂齡」更是老年生活的共同目標，市府團隊會持續運用有限的資源佈建更全面的福利服務，並連結社會資源，強化老人福利服務與照顧，打造安心、暖心的友善高齡社會。

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