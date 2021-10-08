《刈香傳藝‧陣有藝思》台南藝術節登場　黃偉哲恭迎神尊觀看演出

▲2021台南藝術節開幕大戲《刈香傳藝．陣有藝思》，台南10尊神明受邀看戲，台南市長黃偉哲與市議員方一峰接駕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南藝陣拼創意，2021台南藝術節開幕大戲《刈香傳藝．陣有藝思》，將於10月8、9日晚上7時30分、連續兩晚在台南市永華市政中心西側廣場熱鬧上演，適逢國家生日普天同慶，包含10日晚上的「南瀛之光．唱秋台南」演唱會，一連3天每天還都將有3分鐘煙火秀的演出，市民朋友千萬不要錯過！





8日起連續兩晚在永華市政中心西側廣場舉辦的《刈香傳藝．陣有藝思》，將傳統藝陣以現代藝術手法重新演繹，不單吸引喜愛傳統藝陣與廟宇文化的台南人，連福庇台南的眾神尊也引頸期盼，經信徒擲筊請示後也要到表演現場觀看演出，讓表演團隊備感榮幸。

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為參加這次活動，8日上午西港慶安宮千歲爺、佳里幽冥殿地藏王菩薩、佳里吉和堂李府大神、海寮普陀寺楊府太師、善化慶安宮四媽祖、八份姑媽宮仙姑娘媽、詠春兩廣龍獅戰鼓團佛祖、三股龍德宮天上聖母、鹿耳門天后宮媽祖等9座神尊抵達活動現場，集結於議會門口的五陣文武陣演出團隊包括海寮南管、八份宋江、三股跳鼓、竹橋牛犁、溪南寮金獅等約200人，引領神尊會場安座，由台南市長黃偉哲與市議員方一峰於會場入口接駕。





黃偉哲表示，這場「神級演出」，不但演出精彩，也很神奇，冥冥中似乎神明都有約好參與這場盛會，更希望透過神明加持，讓已經100多天「＋0」的台南，得以遠離疫情，共同為台灣祈福。他也期許疫情持續趨緩，市民就能參加市府舉辦的更多藝文活動，解放一下防疫期間鬱悶的心情。接下來台南週週有活動，一路精彩到年底，配合振興5倍券、台南購物節，歡迎大家來台南遊玩兼振興經濟，不但好玩、好看、好逛、好買，還可以抽房子、抽車子，開心度過2021。





由於今年是國定民俗西港刈香香科年，這次由西港慶安宮千歲爺做東，眾家神尊作陪，愛看陣頭表演的神尊，都不想錯過這次難得的機會。文化局透露，其實最初只是因為演出製作團隊希望能將台南宮廟信仰中工藝精湛的神轎、神偶搬上舞台，四處洽詢台南宮廟，經文化局副局長陳修程於善化慶安宮擲筊獲得媽祖首肯出借神轎，廟內四媽祖更決定隨著神轎出席，其後有佳里幽冥殿同意出借午馬四將等已開光神偶，因緣齊聚，形成這次「眾神明相揪看戲」的熱鬧奇景。





由於藝術節開幕場的藝陣演出與傳統民間信仰關係甚深，製作團隊因此也陸續洽詢各表演團隊奉祀的神明是否也要出席看戲，獲得首肯，除今日有9尊神尊出席外，9日晚間6時15分土城正統鹿耳門聖母廟「出巡媽祖」亦將出席，當日宮廟並將出動宋江陣、白鶴陣、金獅陣等陣頭約300多位信徒護送媽祖到場，2天共計有10座神尊蒞臨此次藝陣盛會。

文化局表示，這次連神明都引頸期待的《刈香傳藝．陣有藝思》藝陣演出，陣容包括甲正和軒民俗古樂團、台南應用科技大學舞蹈系、泰山民俗技藝團、七股竹橋國民小學、八份開基姑媽宮、溪南寮金獅學會、三股龍德宮、永康詠春兩廣龍獅戰鼓團、佳里吉和堂八家將、八方傳統藝陣創新藝團、國立台南藝術大學中國音樂學系箏樂團、海寮普陀寺南管、善化慶安宮、佳里幽冥殿、西港慶安宮等團隊，陣容堅強，將陣頭傳藝從街頭搬上舞台演出。做為2021台南藝術節的開場大戲，這也是台南自2012年推動「藝陣文化」做為縣市藝文發展特色以來，重要的十年里程碑。