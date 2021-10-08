台南疫情103天+0　黃偉哲：校園疫苗注射將完成

▲台南市長黃偉哲指出，台南103天連續0確診，國慶連假口罩必須不離口，防疫不可放鬆警戒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，台南103天連續0確診，全國也是0確診，國慶連假時，市府配合疫情指揮中心鬆綁一些警戒措施，對於宴會廳、娛樂場所、還有關於一些行業的開放指引的公布，最重要是口罩必須不離口，防疫不可放鬆警戒。

黃偉哲指出，過了中秋節兩個禮拜之後，現在迎來了國慶連假，國慶有3天連假，希望大家確實遵守相關的防疫措施，雖然這個防疫措施事實上已經相對地比較鬆綁了，譬如高鐵自由座也開放販售了，餐廳內用，隔板跟梅花座也都取消了，可以讓大家不用隔板、不用梅花座，就可以跟家人親友一起用餐，所以說相關的措施都已經降級，但是還是拜託民眾離座的時候要遵守一些防疫指引，離座的時候口罩要戴起來，因為病毒是不會去管你端午、中秋、國慶的，病毒是如果有隱形的傳播鏈或是有不為我們所知的帶原者或是確診者的話，還是有任何隨時有可能爆發疫情的危機。

衛生局長許以霖指出，公費疫苗預約平台第11期將提供第二劑AZ疫苗及第一劑BNT疫苗接種，並採分流預約方式，預約提醒簡訊將於預約分流日前一天陸續發送(BNT疫苗：10月10日14時起、AZ疫苗：10月11日14時起)；BNT疫苗第一劑預約時間為10月11日上午10時至10月13日中午12時，AZ疫苗第二劑預約時間為10月12日上午10時至10月13日中午12時；接種期程為10月15日至10月21日。

7日執行校園BNT疫苗接種作業之學校為興國高中及國中部、黎明高中附設國中、陽明工商日間及進修部、昭明國中、南化國中、台南高工(含進修部)、永仁高中附設國中、德光高中及國中部、大成國中等9校7741人，自9月22日起累計接種人數75672人，接種完成率84.8％。

8日預計共13657位學生接種BNT疫苗，分別為太子國中、新東國中、曾文農工、黎明高中附設國中、北門農工進修部、昭明國中、將軍國中、新化高工含進修部、玉井工商、左鎮國中、歸仁國中、龍崎國中、台南應用科技大學附設五專部1至3年級、崇明國中、後甲國中、德光高中及國中部、新興國中、文賢國中、成功國中、延平國中、南英商工、安順國中等22校；校園BNT疫苗接種作業預計於8日全數完成。

台南市自展開COVID-19疫苗接種作業起，至7日止，共接種132萬1345劑次，人口涵蓋率53.9％；第二劑涵蓋率16.8％；劑次涵蓋率70.7％。

黃偉哲市長仍呼籲民眾落實實聯制，因實聯制是為了避免感染源不明，那也避免感染去向不明，這個實聯制資料約2、3個禮拜就會自動消除，所以大家請放心。