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AZ虐全身「29歲男怕爆第2劑」　副作用曝光！苦主哭：10分鐘瘋狂癢

▲▼台北市花博疫苗接種站施打疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,AZ疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾接種第二劑AZ，很怕又進入「副作用搖滾區！」（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

第11輪疫苗中，AZ第二劑將下周開打！不過有男網友怕爆直呼，看妹妹打AZ痛苦不堪，而自己僅是手臂痠痠的，眼看自己將可施打第二劑，擔心是否會有高燒被車撞到的副作用？文章曝光後，多數網友安撫第二劑無感，但有一名女網友哀號，自己是過敏症狀，打完第二劑10分鐘出現喘、全身癢的狀況。

一名29歲網友在PTT表示，當初接種第一劑AZ沒明顯副作用，只覺得手痠痠的，如今順利預約到第二劑，並將在下周去醫院施打，讓他一股莫名畏懼，「第二劑會有什麼嚴重副作用嗎？看我妹打AZ第一劑燒到40度快變X障，怕爆！」

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實際搜尋打過第二劑AZ的網友經歷，幾乎都沒太大的副作用，「第2劑問過週邊的人，都是微熱而已，沒第一劑那嚴重」、「我第一劑超痛苦，第二劑無感」、「45歲第一劑頭痛炸，第二劑沒感覺」、「第二劑症狀都變輕」。

不過有一名女網友哀號，當初打完第一劑AZ就有過敏狀況，果真打完第二劑，崩潰惡夢來了，「10分鐘後我出現喘+心跳加速+咳嗽+全身瘋狂癢+大舌頭，眼睛癢但不敢揉超痛苦，只好閉著眼睛。」

到了隔天身體依舊不適，女網友表示，處於低燒狀況、有疲倦噁心感、全身無力，所幸急診醫師給了緩解噁心的藥物，狀況才趨緩。到了第三天，女網友說，沒有發燒，但還是有一點疲倦跟無力，猜測可能跟過敏有關。

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲女網友曾打給衛福部，但被認為「不算嚴重過敏」，因此才會打第二劑！（圖／翻攝PTT）

本站報導《89萬人開打AZ第二劑　13副作用一次看「多喝水防血栓」》，AZ疫苗第一劑經常被網友形容為打完像被車撞，不少人擔心第二劑的副作用也會很嚴重，但根據疾管署統計，AZ第二劑的副作用遠低於第一劑，較常見的有注射部位疼痛、疲倦、注射部位腫脹等等。

截至8月30日，共有2萬1696名施打完第二劑AZ的人回報，接種後7日常見的症狀，由多到少依序為注射部位疼痛、疲倦、注射部位腫脹、肌肉痛、頭痛、體溫偏高、嗜睡、注射部位發紅、注射部位腫塊、關節痛、注射部位癢疹、失眠、腹瀉。

至於大家最擔心的副作用血栓該如何防範，國泰綜合醫院心臟內科主治醫師張釗監曾提到，血栓其實就是血管塞住，分為靜脈血栓與動脈血栓，接種AZ疫苗所引起的都是靜脈血栓，常見症狀包含持續性頭痛、視力模糊、癲癇、腹痛、胸痛、呼吸困難、自發性瘀青、紫斑等等。

張釗監提醒，AZ疫苗引起的血栓通常在注射後4至30天內出現，發生機率約百萬分之一左右，其實極為罕見，民眾多加留意自身狀況即可，而防範血栓最基本也最容易做到的方式，就是多補充水分，這麼做有助於稀釋血液的濃稠度，也能利用裝水時活動一下身體；若還是發生血栓，患者可經醫師診斷開藥，服用抗凝血劑進行治療。

▼多喝水有助於稀釋血液的濃稠度！（圖／記者李毓康攝）

▲▼北市國小教職員今日起於台北市花博疫苗接種站施打疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,AZ疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站。（圖／記者李毓康攝）

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