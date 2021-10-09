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明晚變天！圓規颱風2特色讓「風雨區更大」　6個強降雨熱區出爐

▲▼颱風圓規。（圖／氣象局）

▲颱風圓規外強內弱，中心雲系較少，因此強風區較大。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

颱風「圓規」持續逼近，預計下周一、二對台灣影響最劇烈，預計明晚發布海上警報。颱風論壇指出，圓規外圍「環流龐大」，反而「颱風中心雲系較少」，它的實際強風區域會大很多，即使沒有發布陸上颱風警報也會有強風，宜蘭、花蓮、臺東、基隆北海岸、台北東側、屏東將是本次強降雨熱區。

臉書專頁台灣颱風論壇｜天氣特急表示，圓規颱風內共有兩大雲系，正在持續整合中，由於圓規特色是「環流大、外強內弱」，因此颱風中心雲系反而較少，且實際強風區域會比氣象局定義的7級風圈「大很多」，即便沒有發布陸上颱風警報，全台灣還是都要注意強風的威脅。

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▲▼颱風圓規。（圖／氣象局）

▲颱風圓規國慶夜逼近台灣，下周一影響最大。（圖／氣象局）

氣象局預報員陳伊秀表示，颱風如果依目前預報路徑前進，預計將於明晚到周一上半天發布海上颱風警報，至於陸上警報是否發布，需視颱風暴風半徑有無調整、路徑是否北偏等決定。

國慶日當晚颱風逐漸靠近，北部、東半部風雨漸漸增強，大概晚上8、9點會開始飄雨，真正雨勢較明顯的時間落在下周一到周三，除了颱風帶來的水氣外，周一、二大環境吹東北風，容易因為地形、水氣、風場造成劇烈降雨，北部、東半部、恆春半島將有大雨或豪雨以上降雨。

而西半部剛好位處中央山脈另一側，天氣相對穩定，不過雲量仍會增加，且會有零星降雨。受颱風環流影響，今日起至下周二東半部、基隆北海岸、恆春半島、西南部沿海需注意長浪發生，從事海邊作業要多加小心。

▲▼颱風圓規。（圖／氣象局）

▲▼颱風圓規暴風圈侵襲機率及路徑預測。（圖／氣象局）

▲▼颱風圓規。（圖／氣象局）

▲▼颱風圓規。（圖／氣象局）

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