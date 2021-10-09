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國慶酒會標案寫錯民國年　外交部：將加強內部控管避免出錯

▲▼外交部又出包 誤植布里斯本國慶酒會年份。（圖／翻攝自開放政府標案網站）

▲外交部又出包！駐處標案誤植國慶酒會年份。（圖／翻攝自開放政府標案網站）

記者呂晏慈／台北報導

外交部近期頻頻出包，先是在雙十國慶的對外宣傳影片把瑞士高山當作台灣玉山，現又被爆出，駐布里斯本辦事處竟然還在招標舉辦「109年」國慶酒會。對此，外交部9日說明，駐處同仁在輸入中文標案名稱時，不慎將「110年」誤寫為「109年」，現已在附加說明欄位更正名稱，未來將加強內部控管，避免再度發生類似錯誤。

根據開放政府標案網站資料，今年9月9日刊登「駐布里斯本辦事處徵求109年國慶酒會場地服務」和「駐布里斯本辦事處徵求109年國慶酒會餐飲服務」兩項招標資訊，招標金額分別為12萬2542元及16萬3389元，明顯是搞錯國慶酒會年份，把「110年」誤植為「109年」。

國民黨立委陳以信今天受訪批評外交部螺絲鬆，應該深切檢討，之後立法院外交及國防委員會將邀請外交部長吳釗燮備詢，「我們來幫他們拴緊螺絲」；民進黨立委趙天麟則說，近年外交部工作表現亮眼，這些小錯誤是「瑕不掩瑜」，但仍是不應該犯的錯誤。

對此，外交部說明，關於駐布里斯本辦事處辦理今年國慶酒會餐飲服務及場地服務兩項標案時，發生填報政府採購系統中文年份標示有誤事，駐布里斯本辦事處是依照《政府採購法》規定辦理這兩項標案的公告、詢價及決標事宜，由於駐處同仁在輸入中文標案名稱時，不慎將「110年」誤寫為「109年」，但是英文標案名稱則均說明「2021」。

外交部指出，駐處同仁發現錯誤後曾試圖改正中文年份，因為系統設定無法更改，因此在「附加說明」欄位加註「本標案更正名稱為：駐布里斯本辦事處徵求110年國慶酒會餐飲服務」、「駐布里斯本辦事處徵求110年國慶酒會場地服務」，做為更正說明。此外，這兩項標案的「履約期限」均為今年10月7日，所以不至於造成投標廠商的誤解。

外交部強調，已經要求駐布里斯本辦事處檢討疏失，未來務必加強內部控管，避免再度發生類似錯誤。

▲▼外交部又出包 誤植布里斯本國慶酒會年份。（圖／翻攝自開放政府標案網站）

▲該標案將110年度國慶酒會誤植為「109年」。（圖／翻攝自開放政府標案網站）

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