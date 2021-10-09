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明年基本工資調高　近835萬人健保費月繳多24元

▲▼衛福部健保署外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

▲基本工資調漲，健保費也隨之調整。（圖／記者呂佳賢攝）

文／中央社

明年元旦起，基本工資從2萬4000元調至2萬5250元，健保費也隨之調整。衛福部指出，明年起近835萬人受影響，每月健保費平均多繳新台幣23至24元，預計1年可挹注近60億元健保收入。

因應明年基本工資月薪將從2萬4000元調升至2萬5250元，衛生福利部社會保險司司長商東福今天接受媒體電話聯訪說，原本投保等級第2級的2萬5200元將調整為第1級，並微調月投保金額至2萬5250元，以符合基本工資月薪，此後投保等級依序上調1級。

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因應基本工資調漲，商東福說，全台預估有835萬人受影響，每月平均多繳23至24元健保費。

領取最低基本工資者含眷屬約293.8萬人，每月多繳20元保費，但月薪介於2萬5201至2萬5250元者約1.5萬人，則因健保級距調整，每月可少付10幾元保費。

商東福強調，健保費調整是因應基本工資調漲，除了領薪水的受雇者外，雇主每僱1名員工須多負擔約62元，政府則多負擔約10元，預估1年將挹注近60億元健保收入，但實際金額仍待衛福部中央健康保險署精算。

商東福另提到，未來基本工資調漲後，因應健保投保級距調整，有部分族群將受影響，包含投保等級第6級的自營專業人士，以及投保等級第12級的村里鄰長等。

▲▼提款機,ATM,提錢,取款,詐騙,薪水,理財,借錢,收入,支出,月光族,銀行,帳戶。（圖／記者周宸亘攝）

▲明年基本工資調漲。（示意圖／記者周宸亘攝）

部分專門職業及技術人員等自行執業者方面，這類民眾約6000人，依規定最低以投保等級第6級投保，投保金額將從3萬300變成3萬1800元，由於保費必須100%自行負擔，每月須多繳77元。

此外，村里鄰長依規定以投保等級第12級投保，投保金額將從4萬100元調整為4萬2000元，5萬人每月須多繳29元。

因應這次基本工資調整，健保投保等級將從原本總共47級降為46級，商東福指出，隨基本工資調漲，健保投保金額第1級也會愈墊愈高，根據「全民健康保險法」規定，在2種情況下將依法調高投保級距天花板。

商東福說，當投保金額最高、最低金額差距低於5倍，分級表就應在基本工資調整的次月進行調整；其次，當適用最高一級投保金額的被保險人人數超過被保險人總人數的3%，並持續12個月時，主管機關也應自次月調整投保金額分級表，加高其等級，目前尚未達到調整標準。

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