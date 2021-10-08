「20008➝25250元」基本工資連6漲　蔡英文：政府照顧每一位勞工

▲蔡英文8日晚間臉書上傳圖。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

記者蘇晏男／台北報導

勞動部基本工資審議委員會8日開會決議，明年基本工資調漲至2萬5250元，漲幅5.21％；時薪則是調漲至168元，漲幅為5％，這也是總統蔡英文上任以來第六次調漲，亦是其任期內最高漲幅。對此，蔡英文表示，政府將經濟成長的果實，回饋給辛苦的勞工朋友，照顧每一位勞工。

針對基本工資在國慶連假前宣布調漲，蔡英文8日晚間在臉書表示，面對疫情挑戰，我們的經濟仍能維持成長，這要歸功於每一位國人共同的努力。這一年多來，感謝大家團結防疫，成為國家經濟最堅實的支柱，而政府也應該將經濟成長的果實，回饋給辛苦的勞工朋友，照顧每一位勞工。

蔡英文說，今基本工資審議委員會決議調漲基本工資，這也是在她任內以來，連續第六度調漲基本工資。同時，針對疫情當中受損的產業，我們也會有相關的配套措施，協助產業度過難關。

她強調，經過這六次調漲，基本工資已經從2萬8元調漲為2萬5250元，時薪也一路從120元調漲為168元，相信許多打工族，都會非常有感。

此外，對於今日可以振興五倍券上路，蔡英文則說，目前疫情獲得一定控制，接下來的階段，我們要全力拚振興，強化觀光消費的力道，協助百工百業重上軌道，我們一起來努力。