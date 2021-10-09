基本工資調漲　蘇貞昌：軍公教會朝調薪來努力

▲蘇貞昌出席2021國家語言發展會議正式大會。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

勞動部昨拍板調整基本工資，達到總統蔡英文上任至今年年調漲的目標，勞、資立場與出發點不同，對於政策的看法也有歧見。對此，行政院長蘇貞昌說，加薪對於受疫情衝擊的一些產業可能會變負擔，政府會想辦法來分擔。另外，軍公教調薪的議題，政府也會努力。

勞動部拍板2022年調漲基本工資，月薪從現行2萬4000元調升到2萬5250元、時薪由160元調為168元，預估約有194.28萬名勞工受惠、時薪則約有51.11萬名勞工受惠。

蘇貞昌表示，因為全國同胞一起努力，所以當世界疫情舉世滔滔，台灣卻能夠+0不斷，並且疫情控制，我們推出五倍券，鼓勵大家上路、上街，我們很期望大家能夠體認到，國家的進步、經濟的成長11年來新高，是全體國人同胞一起努力的成果，成果應該大家分享。

蘇貞昌指出，昨天勞資審議委員會通過調高基本工資及時薪，我們非常樂見，而這個調幅是15年來最高的，也貫徹了蔡總統說要照顧勞工的意旨，而這個調幅也對過去一段時間有受衝擊的一些產業、內需產業，可能會變成負擔，政府也會想辦法來分擔。

「總之，我們都是肯認勞工朋友們的辛苦，也希望我們雇主們能夠體諒，也把經濟成果大家分享。」蘇貞昌說，未來我們知道，全國的軍公教同仁也都非常辛苦，我們也會朝這一個方向調薪來努力。