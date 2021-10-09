　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

基本工資調漲　蘇貞昌：軍公教會朝調薪來努力

▲▼蘇貞昌出席2021國家語言發展會議正式大會。（圖／行政院提供）

▲蘇貞昌出席2021國家語言發展會議正式大會。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

勞動部昨拍板調整基本工資，達到總統蔡英文上任至今年年調漲的目標，勞、資立場與出發點不同，對於政策的看法也有歧見。對此，行政院長蘇貞昌說，加薪對於受疫情衝擊的一些產業可能會變負擔，政府會想辦法來分擔。另外，軍公教調薪的議題，政府也會努力。

勞動部拍板2022年調漲基本工資，月薪從現行2萬4000元調升到2萬5250元、時薪由160元調為168元，預估約有194.28萬名勞工受惠、時薪則約有51.11萬名勞工受惠。

蘇貞昌表示，因為全國同胞一起努力，所以當世界疫情舉世滔滔，台灣卻能夠+0不斷，並且疫情控制，我們推出五倍券，鼓勵大家上路、上街，我們很期望大家能夠體認到，國家的進步、經濟的成長11年來新高，是全體國人同胞一起努力的成果，成果應該大家分享。

蘇貞昌指出，昨天勞資審議委員會通過調高基本工資及時薪，我們非常樂見，而這個調幅是15年來最高的，也貫徹了蔡總統說要照顧勞工的意旨，而這個調幅也對過去一段時間有受衝擊的一些產業、內需產業，可能會變成負擔，政府也會想辦法來分擔。

「總之，我們都是肯認勞工朋友們的辛苦，也希望我們雇主們能夠體諒，也把經濟成果大家分享。」蘇貞昌說，未來我們知道，全國的軍公教同仁也都非常辛苦，我們也會朝這一個方向調薪來努力。

►平口褲竟然「涼涼的」！

ET快訊
搶好食券才數位綁定！網見1原因後悔了
LINE用法改變超有感！過來人認同炸：早該這麼做
快訊／習近平對台最新談話　「背叛祖國沒好下場」
美女網紅離世！18歲長黑痣沒管竟是癌末
9天零確診「打疫苗卻出事」　醫曝八大開放最壞劇本
「超胸」電信正妹店長　36G放桌上引暴動！本尊找到了
時尚歐巴領「越光寶盒」！女店員一句話救了他
《大學生》女星狂打玻尿酸！鼻型崩壞變超大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

傳9折收購五倍券　蘇貞昌指「違法」：如果有，會法辦

基本工資調漲　蘇貞昌：軍公教會朝調薪來努力

熊好券配合店家不到1萬家　柯文哲樂觀：多1周準備可以布置更好

33國打過這6種疫苗疫苗才能入境美國　王定宇：台灣防疫好不受限

預算還再審五倍券已上路　邱臣遠批行政院「先斬後奏」

基本工資明年調漲　柯文哲認「時機不對」：大老闆都罵成一片

國慶空中機隊「高空攝影」幕後功臣曝！　軍聞社呈現全新震撼視角

談柯郭合稱「獅子老虎圍攻野豬」　柯文哲：不要對號入座

蘇貞昌讚陳柏惟好立委　孫大千：不愧是連神明都敢欺騙的政治人物

藍營毀滅戰奏效！　王浩宇：陳柏惟好感度低破20%

雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！

陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

用「蜜蠟除毛」清鬍鬚痛到快往生 撕一半不知所措...眼眶飆淚QQ

陳小春再唱《獨家記憶》回憶殺！　合體「大灣區哥哥」《你曾是少年》

港男緊盯街頭正妹不慎踢到階梯　當場「大仆街」暴衝撞前方招牌XD

楊麗菁還原「醫院遭女毆打」　報案求自保：她誣指我！

王思佳產後漲奶「下樓梯要捧」XD　天天「翻起來洗」：發現新世界！

張文綺跟軍人「有私交」盼2年內嫁　心疼林依晨懷孕辛苦「想早點生」

傳9折收購五倍券　蘇貞昌指「違法」：如果有，會法辦

基本工資調漲　蘇貞昌：軍公教會朝調薪來努力

熊好券配合店家不到1萬家　柯文哲樂觀：多1周準備可以布置更好

33國打過這6種疫苗疫苗才能入境美國　王定宇：台灣防疫好不受限

預算還再審五倍券已上路　邱臣遠批行政院「先斬後奏」

基本工資明年調漲　柯文哲認「時機不對」：大老闆都罵成一片

國慶空中機隊「高空攝影」幕後功臣曝！　軍聞社呈現全新震撼視角

談柯郭合稱「獅子老虎圍攻野豬」　柯文哲：不要對號入座

蘇貞昌讚陳柏惟好立委　孫大千：不愧是連神明都敢欺騙的政治人物

藍營毀滅戰奏效！　王浩宇：陳柏惟好感度低破20%

地表最可愛「卡式爐」！夢幻馬卡龍色＋小尺寸　帶去露營保證被嫉妒

國慶前夕北市警局掃黑槍　11煞被揪出「16槍+143彈」

班班有冷氣！南投縣砸10億　國中小裝7235台空調

連假首日小琉球萬人登島　沙丁魚人潮擠爆碼頭

歐陽娜娜撞衫打趴「韓第一腿精」！尬少女感穿搭…結局逆轉勝

IG超夯打卡新景點！隱身日月潭純白民宿　睜眼就看見絕美日出

台南警「11種語言+熱舞」祝壽分局長！145秒影片外流遭疑拍馬屁

強力維護山區安寧　國慶連假前夕環、警、監聯合稽查

男友LINE傳「2字」暗號！揭心碎噁爛真相　老司機搖頭：分了吧

美國校園也瘋《魷魚遊戲》！警察嗨玩木頭人　大學生崩潰：要遲到啦

爸媽開車到台中訪友！女兒突開車門跳下　狂奔數百公尺「逆向上匝道」

政治熱門新聞

打疫苗後死亡數＞新冠死亡病例　葉毓蘭：保命變奪命

藍營毀滅戰　王浩宇：陳柏惟好感度低破20%

去年政黨政治獻金曝　民進黨砸逾583萬給幫推、投石

卓冠廷挺3Q　翻顏家黑歷史反擊：上酒店、黑道在服務處交贖金

陳柏惟駁財產暴增　自曝購房打拚歷程！3.6萬網友狂讚聲援

國民黨去年政治獻金　人事支出佔逾4成

我方以「台澎金馬」名義申請入CPTPP　吳釗燮：爭議最小的方式

怒轟罷免制度瞎　王浩宇批時力「根本XX」

鄭麗君Podcast新節目　邀鍾明軒、唐綺陽聊自由

快訊／遭爆曾「涉賭」　陳柏惟怒駁：我只是去玩快打旋風、麻仔台

蘇貞昌讚陳柏惟好立委　孫大千酸不愧連神都敢騙

高嘉瑜外婆今出院　打第2劑莫德納後出現血栓

快訊／北市出現首例施打BNT併發心肌炎案例

朱立倫、馬英九將出席總統府國慶大會

更多熱門

相關新聞

傳9折收購五倍券　蘇貞昌：若有會法辦

傳9折收購五倍券　蘇貞昌：若有會法辦

實體五倍券在8日正式開放領用，針對坊間傳出已9折價錢收購五倍券？蘇貞昌表示，「收購是違法的，不應該」，相信這是非常突兀的單一個例，「如果有，我們會法辦」。

我方以「台澎金馬」名義申請入CPTPP　吳釗燮：爭議最小的方式

我方以「台澎金馬」名義申請入CPTPP　吳釗燮：爭議最小的方式

「20008➝25250元」基本工資連6漲　蔡英文：政府照顧每一位勞工

「20008➝25250元」基本工資連6漲　蔡英文：政府照顧每一位勞工

國民黨批朱澤民：不食人間煙火的官員該下台

國民黨批朱澤民：不食人間煙火的官員該下台

明年基本工資漲　勞工每月勞保費需多負擔29元

明年基本工資漲　勞工每月勞保費需多負擔29元

關鍵字：

行政院蘇貞昌基本工資軍公教

讀者迴響

熱門新聞

鄭家純屠龍「裡面什麼都沒穿」！　直播觸及破100萬

BYG被爆洩漏戰隊機密地下操盤　

學生姊弟29樓墜亡…奶奶就在廚房洗碗

丁特《天堂M》槓橘子官方終聲明

《魷魚》玻璃師傅兒被打死　真實人生比戲殘酷

雙寶媽付不起看診費！絕望自拔11顆牙

快訊／《LOL》BYG茂安確定禁賽

女歌手亂收禮物　回台「夜夜春夢」

楊麗菁醫院被「毆打辱罵」　民眾全程圍觀…連警衛都無視

26歲2800萬台北買房　他曝不靠爸成功秘訣

女冰敷下體「驚見監視器」　診所畫面曝光她怒了

加油站「用菜瓜布」洗車　車主看愛車一片雪花崩潰

查好食券店家「怒爆2巨雷」　妹子綁定數位GG

一早急著領五倍券…人夫背後故事藏洋蔥

台疫苗死亡數超過染疫亡　陸網友大驚

更多

最夯影音

更多
雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！

雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！
陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

用「蜜蠟除毛」清鬍鬚痛到快往生 撕一半不知所措...眼眶飆淚QQ

用「蜜蠟除毛」清鬍鬚痛到快往生 撕一半不知所措...眼眶飆淚QQ

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面