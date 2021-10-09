主計處公布「服務業均薪55K」引眾怒　凌濤：實際上7成低於平均

▲薪情平台統計，近7成的受雇員工未達平均薪資。（圖／國民黨提供）

記者楊蕓／台北報導

行政院主計處主計長朱澤民一句「蚵仔麵線20元」引發譁然，有網友翻出主計處9月份的新聞稿，寫道統計至今年7月底，工業及服務業受僱員工總薪資平均為55,757元，再度引起網友不滿。國民黨文傳會主委凌濤表示，總薪資把加班費、績效獎金等計算進去，事實上全台近70%的受雇員工薪水低於平均，官員的冰冷數字只讓民眾感到蔡政府離他們非常遙遠。

凌濤9日指出，根據薪情平台統計，近7成的受雇員工未達平均薪資，朱澤民一句「蚵仔麵線20元」，透露出蔡政府的官員還活在40年前的平行時空。事實上，總薪資把加班費以及績效獎金等都計算進去了，全台灣只有30%左右的受雇員工收入達平均薪資以上，另有接近70%的受僱員工薪水低於平均，主計處的冰冷數字讓廣大民眾感到非常遙遠，也令人質疑，今年7月平均總薪資55,757元，人民有感嗎？

凌濤表示，更慘的是，有很多行業平均薪資連4萬元都不到，比如這次受疫情影響最多的住宿業、餐飲業、旅遊業；有些行業甚至平均薪資連3萬元都不到，比如社服業以及美容美髮業等，政府有無實際關心這些行業的生計？

凌濤指出，2017年主計處做了一個「薪情平台」，當時朱澤民主計長強調，這是要讓民眾更了解薪資分布。今天，國民黨就用「薪情平台」來告訴民進黨政府，這些財經官員口中冷冰冰的數字，只會讓人民覺得「心情」很差，蔡政府離他們非常遙遠。