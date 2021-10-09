博恩最新影片「老K在旁邊」！　網：頭接回去啦

▲博恩最新的影片與老Ｋ再度同框。（翻攝自Facebook／Stand up, Brian！ 博恩站起來！）

記者張鈜閔／綜合報導

「龍K之戰」話題延燒！博恩昨發布最新影片，原本已被「揮淚斬馬謖」的老K出現了，再度引發熱議！

脫口秀演員龍龍日前哭訴被薩泰爾班底老K言語霸凌，話題延燒多日，原本挺龍龍的鄭家純（雞排妹），7日突然宣布雙方解約，在直播上演斬龍後風向大逆轉，讓許多網友紛紛湧入薩泰爾臉書粉專留言，向之前「揮淚斬馬謖」的博恩喊話「該把馬謖的頭接回去啦！」

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博恩昨日在臉書、YouTube發布最新影片「【#狗屎寫手】賤葆化解貼圖事件的內幕！」，除了特別來賓「賤葆」以外，坐在博恩旁邊的正是老K，雖然影片下方有特別備註「本影片於2021.09.16拍攝」，是在博恩宣布「斬老K」的影片之前所拍攝，但3人有說有笑的畫面再度引發網友熱烈討論。

網友紛紛留言「馬謖可以回家了！」、「給我把頭接回去喔」、「老K是薩泰爾最大的功臣！沒有人把功臣給停職的！對老K不公平！」、「老k的最後一隻影片RIP」、「七天了，老K剛好回家」、「頭可以接回來了吧」，也有網友敲碗直呼「希望龍龍來參加狗屎寫手」

▲博恩發布最新的影片與老Ｋ再度同框。（翻攝自Facebook／Stand up, Brian！ 博恩站起來！）