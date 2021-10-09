龍K之戰的最大贏家！台大教授曝「這字」終於唸對：史上第一次

▲龍K之戰話題延燒多日。（圖／翻攝老K、龍龍臉書）

記者閔文昱／綜合報導

脫口秀演員龍龍控訴被薩泰爾班底老K言語霸凌，話題延燒多日，原本挺龍龍的鄭家純（雞排妹），7日突然宣布雙方解約，在直播上演斬龍後風向大逆轉，讓許多網友紛紛湧入薩泰爾臉書粉專留言，向之前「揮淚斬馬謖」的博恩喊話「該把馬謖的頭接回去啦！」對此，台大教授葉丙成則發文笑稱，這應該是台灣有史以來，「最多人能正確唸出『謖』的時刻了。」

知名脫口秀演員龍龍與老K的事件越演越烈，博恩先前曾發布道歉影片、聲淚俱下，表示自己也相當無奈「老K為什麼不道歉」，並稱近期他在公司都一直回顧「揮淚斬馬謖」的故事，並不停詢問其他人的想法，就看能不能有個答案。但隨著雞排妹開「屠龍」直播批評龍龍利用公司的善心，來達成自己的目的，還爆料龍龍6日「聲淚俱下」的反擊影片是set好的，風向也跟著整個大逆轉。

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▲博恩之前流淚引用「諸葛亮揮淚斬馬謖」的典故宣布要對老K留職停薪。（圖／翻攝自FACEBOOK／Stand up, Brian！ 博恩站起來！）

鄭家純還指出，雙方撕破臉的關鍵是老K當初在炎上現場根本沒提到「男朋友」三個字，龍龍對此竟然只淡淡地說「我記錯了」，瞬間把她惹怒。不少網友也紛紛到薩泰爾娛樂臉書留言，「馬謖的頭回來了」、「力挺博恩讓老K的留職停薪結束，把馬謖的頭還給他」、「華佗要把馬謖頭接回去了沒」、「馬謖復活啦」。

對此，葉丙成不禁在臉書發文感嘆，最近應該是台灣有史以來，整個社會最多人能正確唸出「謖」的時刻了。並搞笑附上吐舌貼圖稱「國文老師表示感動？」貼文一出，有網友也幽默留言，「馬謖或成最大贏家」，而葉丙成則回覆，「其實馬謖已經死很久了，他應該不會在乎」。

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