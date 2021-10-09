科摩多巨蜥恐怖撕咬　男「整片肉被扯下」瞬間爆血！失控畫面曝光

▲科摩多巨蜥9月28日攻擊一名男性工作人員。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

印尼科摩多國家公園（Komodo National Park）一名男性工作人員上月被一隻科摩多巨蜥狠咬，當場被咬下一塊肉，瞬間爆血，所幸送醫後並無性命危險。

椰子網8日報導，事發於9月28日，男工作人員安東（Anton）當時正在Loh Buaya據點工作，他的任務是讓科摩多巨蜥遠離其他工作人員。

然而一隻科摩多巨蜥卻朝著安東急速前進，眼前發生的一切讓他不慎摔倒在地，科摩多巨蜥則是狠咬他的臀部，當場扯下一整塊肉。現場的人見狀趕緊上前幫忙，但仍花了5分鐘才把巨蜥趕走，安東隨後接受醫療救助，並送往醫院。外傳安東目前仍在醫院接受治療，且大腿也受傷，相關單位並未發布任何有關他康復的聲明。

▲外傳安東目前仍在醫院接受治療。（圖／翻攝自推特）

當局在事發後敦促遊客們入園時必須更加謹慎。科摩多國家公園辦公室人員阿旺（Lukita Awang）則說，科摩多巨蜥屬於野生動物，大家也必須要知道這一點，特別是遊客，必須時時刻刻小心謹慎。

然而這並非科摩多國家公園發生的第一起意外。去年12月，科摩多巨蜥攻擊一名建築工人，造成手臂、腿部嚴重受傷，同樣類似事件也曾發生在2017年，當時也是一名建築工人手腳被咬。

而維護科摩多國家公園與環境的Kawan Baik Komodo組織表示，上述事件皆表明公園正在進行的項目沒有按照足夠的安全養護標準來做，需要做進一步評估。

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