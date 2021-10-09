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1耳光只要2元！蝦皮驚見線上巴掌服務　店家超狂銷售法賣到缺貨

▲▼耳光。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲蘇佳妮提供的「線上巴掌服務」大受歡迎。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞女網友蘇佳妮（Suziani Abd Ghani）最近在Facebook發文指出，她家的網店在蝦皮提供了新的「線上巴掌服務」，買家只需要在下單後留下掌摑對象的號碼，並附上想傳達的訊息，賣家就會將自己的手掌照片，透過通訊軟體WhatsApp傳送給對方，狠狠地賞對方「一耳光」。

綜合當地媒體報導，點進這家蝦皮網店後，可見賣家將售賣的「線上巴掌」分為2種，「一般巴掌」價格為馬幣0.37令吉（約新台幣2元），而「HD（高清）巴掌」價格則為馬幣0.46令吉（約新台幣3元）。

兩者之間的差異在於傳送方式的不同，選擇「一般巴掌」的顧客，對方一打開WhatsApp就會直接看到巴掌照，但「HD巴掌」則需要先點擊賣家發送的文件，打開後才會被「搧耳光」。賣家特別註明，「線上巴掌服務」非常適合送給前任、朋友等，不過巴掌送出後，買家和掌摑對象的後續發展賣家概不負責。

▲▼馬來西亞網友分享的「線上巴掌服務」產品照。（圖／翻攝自Facebook／Suziani Abd Ghani）

▲蘇佳妮分享的「線上巴掌服務」產品照。（圖／翻攝自Facebook／Suziani Abd Ghani）

蘇佳妮提到，「線上巴掌服務」生意極佳，截至她po文為止已分別售出165個「一般巴掌」和158個「HD巴掌」，甚至還數度被賣到缺貨，讓不少網友驚嘆，「生意也太好了吧」、「現在要賺錢好容易哦」、「居然賣到缺貨了！你們到底買來送誰啊？」、「缺貨是因為賣家手痛了吧」。

還有網友簡單地為蘇佳妮算了一下利潤，「一個巴掌馬幣0.46令吉，賣家賣出158個的話，就是淨賺馬幣72.68令吉（約新台幣488元），這價錢夠付2個月的話費，這門生意太值得了。」

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馬來西亞東南亞要聞蝦皮線上巴掌

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