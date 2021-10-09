慘！天兵男私房錢藏車上　「老鼠狂啃」3.5萬紙鈔變碎片

▲泰國男子的私房錢被老鼠啃爛。（圖／翻攝自抖音）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國一名男子自己辛苦賺來的私房錢藏在車子上，總計約4.5萬泰銖（約新台幣4萬元），然而最終紙鈔幾乎全被老鼠啃得稀巴爛，損失3.5萬泰銖，僅存1萬泰銖的鈔票還完好。消息一出，隨即引發網友熱議。

依據抖音用戶「dyfo6zku7dh6」6日分享的這段由照片串成的影片，可見男子把4.5萬泰銖的紙鈔塞進汽車引擎蓋下的縫隙之中，但最終卻只剩下1萬泰銖（約新台幣8903元）可用。

期間男子在一名女性的陪同之下，確認僅存的紙鈔狀態。許多網友表示，儘管不清楚男子不去銀行開戶把錢存起來的原因，但只要符合銀行規定，破損的紙鈔可換新鈔。

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