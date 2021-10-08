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雙十連假疫情緩　斗南警分局為觀光交通超前部署畫地圖

▲雙十連假加上疫情趨緩，斗南警分局預估將會有大批遊客湧入風景區，針對轄區內熱門景點，規劃警力執行相關交通疏導及防竊工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲綠色隧道是民眾輕旅遊之首選，因此較易有塞車情況發生，民眾如發現該路車多無法上台78線快速道路時，可以改行駛雲158甲、158乙縣道至斗南鎮再上台78。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

預估雙十連假遊客蜂擁，雲林縣斗南警分局加強景點交通疏導與宣導，針對轄區內古坑綠色隧道、華山咖啡園區登山步道、劍湖山遊樂世界等景點，規劃警力執行相關交通疏導及防竊工作，並製作景點周邊替代道路示意圖發佈，讓執勤員警攜帶，以利向遊客解說替代道路及景點位置。

雙十連假，疫情趨緩，斗南警分局預估將會有大批遊客湧入風景區，因此針對轄區內熱門景點，規劃警力執行相關交通疏導及防竊工作，為避免遊客因塞車而壞了旅遊興致，並製作景點周邊替代道路示意圖發佈，讓前來遊玩旅客了解通行及替代道路路線，讓執勤警員隨身攜帶，以利向遊客解說替代道路及景觀熱點。

▲雙十連假加上疫情趨緩，斗南警分局預估將會有大批遊客湧入風景區，針對轄區內熱門景點，規劃警力執行相關交通疏導及防竊工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗南警分局規劃警力執行相關交通疏導及防竊工作，並製作景點周邊替代道路示意圖發佈，讓執勤員警攜帶，以利向遊客解說替代道路及景點位置。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗南警分局說明，綠色隧道是民眾輕旅遊之首選，因此較易有塞車情況發生，民眾如發現該路車多無法上台78線快速道路時，可以改行駛雲158甲、158乙縣道至斗南鎮上台78線快速道路或是行駛台3線南下至梅山鄉接國道3號梅山交流道；如要到斗六市區之民眾可改行走西平路接中山路往斗六方向，以避開人、車潮。

斗南警分局長莊思神籲駕駛人及行人，「路口慢看停 行人停看聽，駕駛人接近無號誌路口時務必減速「慢」，左右查看「看」，禮讓行人「讓」；行人穿越道路前先停在安全處所等候「停」，左右觀察車輛「看」，隨時聆聽周遭車輛有無轉向「聽」，以漸少路口交通事故，保障自身及他人生命財產安全。

▲雙十連假加上疫情趨緩，斗南警分局預估將會有大批遊客湧入風景區，針對轄區內熱門景點，規劃警力執行相關交通疏導及防竊工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雙十連假加上疫情趨緩，斗南警分局預估將會有大批遊客湧入風景區，針對轄區內熱門景點，規劃警力執行相關交通疏導及防竊工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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