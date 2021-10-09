男大生「就是這麼衰」打BNT得心包膜炎　網看血淚文籲：別打第2劑

▲原PO苦笑稱，「結果就是這麼衰！」（圖／原PO授權引用）

記者曾筠淇、葉國吏／綜合報導

一位22歲男大生日前接種第一劑BNT疫苗後罹患心包膜炎，他在社群網站上發文引發關注，有人就建議說，如果第一劑有副作用的話，那就別打第二劑疫苗。

男大生在Dcard發文「打完BNT，卻得了心包膜炎」，指出他身體健康無病史，1日接種第一劑BNT，打完有強烈暈眩感，當晚出現胸口悶痛，而且這情況持續兩三天，但頻率不高、對日常作息影響不大，所以沒有特別注意。

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▲原PO打完疫苗後頭暈且胸口悶痛。（圖／原PO授權引用）

不過在5日凌晨時卻明顯胸悶，心臟有明顯間歇痛感，躺著休息越來越嚴重，男大生驚覺不妙後趕緊掛急診。檢查後醫生懷疑可能是心包膜炎的跡象，讓男大生忍不住說「哇這麼小的機率不會真的給我遇到吧？」結果最後經過一系列檢查後證實心包膜炎，但醫師不敢斷定是否跟疫苗有直接關係，「一開始想：應該不會這麼衰吧？結果就是這麼衰！」

此文一出引起許多網友關注，紛紛留言說「我的天啊！早日康復」、「謝謝你的分享。如果第一劑有副作用，建議第二劑別打。（任何品牌的疫苗）」、「早日康復，真的中頭獎了」、「我是打完之後心悸的狀況幾乎每天都有，但休息一下就好轉了」。