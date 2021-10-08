第七批BNT到貨！　今晨05：55飛抵桃機

▲華航CI62貨機載運疫苗抵台。（圖／中華航空提供）



記者葉國吏／綜合報導

第7批BNT疫苗今晨到貨！由永齡／鴻海、台積電和慈濟購買的1500萬劑輝瑞BNT疫苗，目前已經421萬劑到貨。今（8日）晨5點55分第7批BNT疫苗也抵達桃園機場，這批數量據7日指揮官陳時中透露，跟昨日第6批的數量應該差不多是130萬劑，不過確切數字還是要抵台後才知道。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中7日宣布，今日有第七批莫德納疫苗到貨。依照行政院公布疫苗取得數量，推估這一批莫德納約有百萬劑；根據統計，國內目前接種第一劑滿10~12週有130萬人。到貨後會盡快完成檢疫封緘，最快預計10月22日可開放民眾接種。

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▲CI62航班資訊。（圖／翻攝flightaware網站）

根據flightaware網站顯示，這批疫苗仍然由華航CI62班機負責載運，並在今晨05：55抵達桃園機場。今天除了BNT疫苗抵台之外，還有一批莫德納也將在今天抵台。

由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的BNT疫苗1500萬劑，目前共計到貨420.92萬劑，分別為首批9月2日93萬劑、第二批9月9日91萬劑、第三批9月30日54萬劑、第四批10月1日67萬劑、第五批10月4日27萬劑，以及本批88.92萬劑。本批疫苗效期至2022年2月20日，將由指揮中心統籌運用，儘速提供民眾接種。