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加油站用菜瓜布洗車！他取車看「一片雪花」崩潰　復原恐噴4萬

記者柯沛辰／綜合報導

嘉義一名男子近日出門遊玩，開車到高雄某加油站洗車，不料回家後赫見車身多處布滿刮痕，向加油站詢問，對方竟坦言「用菜瓜布洗車」，讓他聽了當場傻眼。事後，車主回原廠估價，烤漆至少要4萬多元，但洗車員一度質疑「怎麼沒一出加油站就反映？」最後幾經討論，才退讓願意賠償，前提是一同再赴原廠估價。

根據《東森新聞》報導，當下洗車員用菜瓜布沾水洗車，看不太出有被刮過的痕跡，但水乾掉後，就能清楚看到傷痕遍布車身、車頂，有的細如數條白絲交雜，有的則是一道深邃的白色刮痕。車主一聽差點暈倒，到原廠烤漆估價要4萬多元。

▲▼加油站用菜瓜布洗車！他取車看「一片雪花」崩潰　復原恐噴4萬。（圖／東森新聞）

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▲車身多處布滿一片白花花的細微刮痕。（圖／東森新聞）

不過，洗車員要求車主，把車開回高雄讓他處理，「有些（刮痕）不是我弄的，怎麼沒一出加油站就反映？」無奈之下，車主轉而向加油站求償，希望能先支付烤漆費用，但站方回應「用菜瓜布洗車（這個原因）太無言，很難說服高層先付錢」。

對此，闖禍的洗車員與家人也認為，責任細節歸屬尚未完全釐清，所以也不願公司先賠再向他請款。三方一度無共識，直到後來幾經討論，才終於決議再進一次原廠，由第三方去估價。

▲▼加油站用菜瓜布洗車！他取車看「一片雪花」崩潰　復原恐噴4萬。（圖／東森新聞）

▲得知洗車員用菜瓜布洗車，站方也感到錯愕。（圖／東森新聞）

加油站表示，「我跟車主都嚇到，事後問他（洗車員），他自己也是迷迷糊糊，後來車主隔了一個禮拜才把估價單拿了過來，所以並不是我們想拖時間，我們有回覆說再去一趟原廠，第三方去估價。」

至於遇到這樣的情況，是否有補救辦法？汽車美容老闆表示，要用研磨粒子比較粗的研磨劑，下去把刮痕研磨掉，但有好幾條刮傷，「只能做到淡化」。他分析，洗車員應該是用舊菜瓜布來洗車，否則若用全新菜瓜布，猶如用砂紙來刮車，可能會讓車主更火大。

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