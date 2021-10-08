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鋼盔炸到變形！陸軍步校2士官受傷原因曝　他們疑「玩笑鬧大了」

▲▼陸軍步校疑似未爆彈爆炸，造成2名士兵受傷。（圖／記者吳世龍攝，下同）

▲陸軍步校疑似未爆彈爆炸，造成2名士兵受傷。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄陸軍步兵學校發生爆炸事件，2名士官受傷送醫，經過調查之後，發現爆炸原因疑似2人未遵守安全規定，拿槍榴彈開玩笑嬉鬧，結果造成意外，但是否為真正原因，軍方還在調查當中。

發生在7日陸軍步校的爆炸案件，是因為2名受訓士官走到靶位的時候，身上並沒有會引起爆炸相關的物品，不過現場卻傳出爆炸聲響，結果兩名受訓士官頭部以及手部都有傷，但是爆炸原因卻是人想不透，但由於是輕傷，而且傷勢是在上半身，所以先排除踩到未爆彈的可能性。

爆炸當下鋼盔都已經變形，而2名傷患分別是20歲葉男、20歲黃男，而葉男頭皮外傷、黃姓男子右手指撕裂傷、粉碎性骨折，兩人精神狀況良好，生命跡象正常，兩人目前仍在院觀察中。

針對此事，上校蔣祿宏7日表示，「本部今天上午打靶課程，而2員準備過程中，因不明原因發生爆炸問題，本部還在詳查，其中一員頭皮外傷、另一員手指撕裂傷，兩人狀況均穩定，而發生地點在靶場，當時還沒有開始射擊，在準備射擊當中，目前詳細原因正在調查釐清當中。」另外，教準部已成立專案小組，將深入調查、釐清肇因。

▲▼陸軍步校疑似未爆彈爆炸，造成2名士兵受傷。（圖／記者吳世龍攝，下同）

▲陸軍步校疑似未爆彈爆炸，造成2名士兵受傷。（圖／記者吳世龍攝）

據相關人士透露，軍方已經針對雙人進行約談，一開始兩位都非常保留，但是經過勸導之後，才說出在現場撿到槍榴彈後，兩位疑似開起玩笑嬉鬧，所以才造成爆炸，不過這是否為意外真正原因，軍方還在調查當中。

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