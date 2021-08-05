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【廣編】得恩堂眼鏡週年慶「花最少買更好」　日本原裝「FUJI LENS超視能鏡片」再度登台

▲▼得恩堂眼鏡,眼鏡,週年慶,日本,FUJI LENS,鏡片。（圖／得恩堂眼鏡提供）

▲得恩堂眼鏡即日起至9/30止，日本原裝進口FUJI LENS超視能鏡片搭配MOSE系列潮流鏡框，整副配好只要2980元。

圖、文／得恩堂眼鏡提供

全民拚防疫救經濟，得恩堂眼鏡來相挺，讓民眾花最少、買更好，配鏡省荷包加碼再升級！即日起至2021/9/30止，人氣好評的日本原裝進口FUJI LENS超視能鏡片再度登台，搭配MOSE系列潮流鏡框，整副配好超值回饋只要2980元，讓民眾輕鬆享受日本究極科技製作的鏡片好品質；加價1000元即可升級日本製UV420+濾藍光鏡片，可加強隔離有害藍光，給雙眼更佳的防護。得恩堂眼鏡堅持好品質、超越CP值，嚴選日本原裝進口高品質FUJI LENS鏡片，強調100%日本製造非其他產地混充，並以超低優惠回饋消費者。

新一代FUJI LENS鏡片為100%日本製造，原裝進口純正日本工藝，具有貼心非球面設計，入眼影像不失真，還有硬化處理防刮傷層、超防水塗層、防油污層，反射可吸收UV，新一代UV420+濾藍光鏡片，可濾除50%以上有害藍光等特色。另外選配「全視線變色鏡片」，得恩堂獨家送專櫃鏡框，還有精選各大品牌鏡片+潮流鏡框的超值配鏡選擇。更多優惠快到得恩堂眼鏡全台門市或上網www.grace.com.tw查詢。

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