　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】得恩堂眼鏡　歡慶80免費配鏡大方送

【廣編特輯】

▲▼ 得恩堂眼鏡。

圖、文／得恩堂提供

想要換眼鏡嗎? 家中今年剛好有長輩80歲的民眾福利來啦！得恩堂眼鏡歡慶80週年，只要是與得恩堂眼鏡同年次1941年出生的民眾，趕快帶著身分證件來全台各門市，得恩堂就免費為您驗配一副老花眼鏡！2021/3/20~22限時活動只有3天，每家門市限量10位名額，趕快把這個好消息告訴家中長輩，並帶著80歲的爸爸媽媽或是爺爺奶奶回來一趟陪伴他們長大的得恩堂眼鏡，除了接受專業的視力檢查與驗光服務，還有機會免費獲得一副舒適的老花眼鏡。

另外，人氣品牌【蔡司鏡片送好禮】活動，配蔡司鏡片可享選購鏡框最高現折2000元，再加送獨家好禮蔡司光學保養組，活動只到2021/3/31止，敬請把握！此外週年慶限定最熱銷的【三戴同堂 配鏡超值選】，精選各名牌鏡片與鏡框的配鏡套餐，給您絕對超有感的激省優惠。

得恩堂眼鏡80週年慶大方好康一波波！3月限定生日慶活動，買拋棄式隱形眼鏡滿額1000元就送獨家限量熱敷蒸氣眼罩一組，再抽紅利點數25,000點，結帳掃LINE Pay mini，再享3%回饋無上限！更多配鏡優惠請洽得恩堂眼鏡各門市，或上網www.grace.com.tw查詢。

ET快訊
獨／改名「鮭魚」小心運衰財掰！命理師曝：這3生肖最母湯
隔壁也是鮭魚！台大妹壽司郎「2桌餐費曝光」　店員結帳臉臭
祖雄帶烏克蘭正妹上摩鐵　經紀人認了：2人互有好感

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】得恩堂眼鏡　歡慶80免費配鏡大方送

foodpanda狂灑12組優惠碼懶人包！滿99元加購「1元生鮮」有豬絞肉

省錢幫居家換季迎春天　人氣精選傢俱、收納38折起

7-11新推哈根達斯咖啡冰沙！草莓拿鐵、堅果冰淇淋口味搶先全球開賣

【廣編】舒潔創新推出鼻不適族群專用面紙　首度跨界攜手饒舌才子婁峻碩創作Rap洗腦神曲

連23天！繼光香香雞祭「買1送1券」　蒜脆杏鮑菇、阿根廷魷魚都有

家樂福推「應花季」加碼抽百萬休旅車！樂天小熊餅悠遊卡組再開賣

蘋果快閃回饋又來了　Airpods Pro流血價現省5千

中衛推哈利波特限量口罩：嘿美叼信9¾月台　大甲媽遶境罩送信徒

限量搶吃！全家草莓酷繽沙「加起司蛋糕」　GODIVA最新霜淇淋超濃

夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本

撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

張雨劍認「跟吳倩已婚」女兒名字超甜　秒被挖「去年跟虞書欣炒CP」網罵翻

女騎士遭18歲醫美富少高速撞死 男友悲傳16條訊息喊「最美天使」

屏東外送員接「來自小琉球訂單」　帶牛排飆港口準時送餐點上船！

台中女違規跨雙黃線「穿越馬路」 直行騎士煞不住...雙方噴飛倒地

板橋阿伯騎車買菜誤上高架橋！　全身發抖...警救援安撫親送回家

【廣編】得恩堂眼鏡　歡慶80免費配鏡大方送

foodpanda狂灑12組優惠碼懶人包！滿99元加購「1元生鮮」有豬絞肉

省錢幫居家換季迎春天　人氣精選傢俱、收納38折起

7-11新推哈根達斯咖啡冰沙！草莓拿鐵、堅果冰淇淋口味搶先全球開賣

【廣編】舒潔創新推出鼻不適族群專用面紙　首度跨界攜手饒舌才子婁峻碩創作Rap洗腦神曲

連23天！繼光香香雞祭「買1送1券」　蒜脆杏鮑菇、阿根廷魷魚都有

家樂福推「應花季」加碼抽百萬休旅車！樂天小熊餅悠遊卡組再開賣

蘋果快閃回饋又來了　Airpods Pro流血價現省5千

中衛推哈利波特限量口罩：嘿美叼信9¾月台　大甲媽遶境罩送信徒

限量搶吃！全家草莓酷繽沙「加起司蛋糕」　GODIVA最新霜淇淋超濃

民眾黨組公投專案小組　藻礁、核四議題不缺席

和平醫院爆醫蹺班「害患者血流12小時喪命」　院方回應了

《少年的你》入圍奧斯卡！周冬雨放送美照「涼鞋＋白襪」大秀鉛筆腿

美短挺性感小肥肚「自己曬玩具」　網笑：這身材有點吃力

智慧手錶通知「凌晨消耗500卡」　她意外揭男友「床上運動」偷吃！

補習班男師扮女誘少年「想電愛嗎？」　翻臉逼拍自慰片

鮮嫩火雞片飯＋爆漿半熟蛋！台中超夯古早味　海藻魩仔湯一喝上癮

獨／改名「鮭魚」小心運衰財掰！命理師曝：這「3生肖」最母湯

驚險墜橋畫面曝！皮卡「顛倒懸吊」10層樓深峽谷　老夫婦奇蹟獲救

看夕陽滑進海面！墾丁私藏月光老房　每房都有迷人面海露臺＋浴缸

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

消費熱門新聞

Airpods Pro流血價現省5千

7-11聯名哈根達斯推出咖啡冰沙！

只有21天！麥當勞經典大麥克回來了

全家限量草莓酷繽沙「加了起司蛋糕」

麥當勞甜心卡開賣！蜂蜜特調入列

SUBWAY「買1送1券」免費領！

0元爽喝咖啡！7-11超狂歡樂杯杯碰

疫情宅在家...保險套銷量爆增30％

foodpanda一口氣灑12組優惠碼！

家樂福應花季　加碼抽百萬休旅車

繼光香香雞連23天送「買1送1券」

幫寶適拉拉褲XXL上架再祭優惠價

中衛強推哈利波特口罩　華新：媽祖遶境罩送信徒

更多熱門

相關新聞

彰化65歲以上　免費配老花眼鏡

彰化65歲以上　免費配老花眼鏡

彰化縣政府為強化長輩視覺功能，自3月1日起首次開辦敬老眼鏡補助，只要是設籍縣內年滿65歲以上有老花的長輩，皆可持身分證及私章向戶籍所在地鄉鎮市公所提出申請審核，再持申請表至與縣府簽約的眼鏡公司(行)進行驗光，即可免費配送一副物超所值又精美的老花眼鏡及售後服務。

研究：戴眼鏡染疫風險「驟降3倍」

研究：戴眼鏡染疫風險「驟降3倍」

愛子眼鏡掉計程車　三重警神比對尋回

愛子眼鏡掉計程車　三重警神比對尋回

JINS金牛報喜把iPhone 12帶回家

JINS金牛報喜把iPhone 12帶回家

視障娃首次戴眼鏡　看到「清晰世界」露燦笑

視障娃首次戴眼鏡　看到「清晰世界」露燦笑

關鍵字：

得恩堂眼鏡老花眼鏡

讀者迴響

熱門新聞

遊覽車最新撞山影片曝！乘客連人帶椅噴飛釀6死

鮭魚男大生是他！2天要吃爆鮭魚餐

40歲沒結婚的男人像「菜市場剩菜」內行人曝3大缺點

和平醫蹺班惡醫照片曝！運將被砍血流24小時枉死　主管還想包庇

遊覽車6死　駕駛滿臉血自責淚崩

泰森交往150kg女獄警 每天來快被榨乾

郭雪芙聲明切割孫其君：目前單身

穩交CEO版玉澤演5年！吳姍儒「甜蜜同居」

郭雪芙爆答應求婚！孫其君爛袋藏戒

新店21歲女請假陪父母出遊亡！嬤哭癱：還有報平安

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

小心別惹 3星座人品差嫉妒心強

田中發現藍色蛋　他追查：又棄嬰

壽司郎：歡迎鮭魚先生小姐來用餐

獨／買百萬重機挨轟　小鮮肉打臉酸民

更多

最夯影音

更多
夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本

夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本
撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面