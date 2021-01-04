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【廣編】得恩堂眼鏡　歡慶80週年！配蔡司鏡片享獨家超值優惠　再送限量好禮

▲▼得恩堂,眼鏡,蔡司鏡片,視力保健。（圖／得恩堂眼鏡提供）

▲即日起至2021.3.31止，配蔡司鏡片可享選購鏡框最高現折2000元，再加送獨家好禮。

圖、文／得恩堂眼鏡提供

為慶祝得恩堂眼鏡80週年與回饋社會大眾的支持，特別規畫一系列的週年慶好康活動，首先登場的是護眼專家「蔡司鏡片送好禮」活動！即日起至2021.3.31止，配蔡司鏡片可享選購鏡框最高現折2000元，再加送獨家好禮：蔡司光學保養組；另外還有週年慶限定的「三戴同堂　配鏡超值選」！買雷朋眼鏡，名家設計限量雷朋托特包搶先送！結帳時掃LINE Pay mini，再享3%回饋無上限！更多週年慶配鏡優惠請洽得恩堂眼鏡各門市！或上網www.grace.com.tw查詢！

80年來，得恩堂眼鏡以專業的驗配技術與用心關懷服務超過數百萬位以上國人視力健康，得恩堂眼鏡專業的驗光師們會根據每個人的視覺感受，透過精準的驗配過程提供讓人安心與放心的配鏡服務！

「得恩堂眼鏡」成立於1941年，是台灣最早的專業連鎖眼鏡通路，一直以「得恩、感恩、報恩」的經營理念，贏得消費者的高度信賴。得恩堂率先業界引進日本的精準驗配流程，每位驗光師均具備純熟的驗光和配鏡技術，為客戶量身打造最合適的眼鏡。得恩堂持續提升服務品質，提供最完善的個人視覺矯正方案與視力保健訊息，滿足每個人不同的用眼需求。得恩堂眼鏡，與您一起用專業改變視界！

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關鍵字：

得恩堂眼鏡蔡司鏡片視力保健

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