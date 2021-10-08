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30歲男打AZ頭痛炸烈瞳孔放大　腦部嚴重血栓緊急動刀搶回一命

▲桃園市議員陳雅倫今天在市議會上質詢衛生局，轄區蔡姓男子上月接種AZ疫苗後腦部劇痛住院，後來發現腦部血栓，緊急開刀才救回一命，家屬填寫疫苗接種受害救濟申請書後，衛生局都未告知案後與後續進度。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市議員陳雅倫今天在市議會上質詢衛生局，轄區蔡姓男子上月接種AZ疫苗後腦部劇痛住院，後來發現腦部血栓，緊急開刀才救回一命，家屬填寫疫苗接種受害救濟申請書後，衛生局都未告知案後與後續進度。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市議員陳雅倫今天在市議會上質詢衛生局時指出，龜山區蔡姓男子上月初接種AZ疫苗，後來發現腦部血栓緊急動刀才撿回一命，家屬事後填寫「疫苗接種受害救濟申請書」，但包括衛生局等單位卻未告知後續處理進度；衛生局長王文彥說，桃市累計通報接種不良事件個案高達700餘例個案，針對此案會派員至醫院探視，持續關心個案恢復狀況。

桃園市議會今天進行衛生局工作報告，民進黨籍市議員陳雅倫質詢提到，轄區30歲蔡姓男子在9月3日接種AZ疫苗，10天後發生劇烈頭痛，先後前往桃園敏盛醫院、診所就醫都查不出病因，9月16日因病情加劇，家屬緊急送往林口長庚醫院急救，醫生診斷為血栓併血小板症候群，但蔡男因病況嚴重，9月20日蔡男因瞳孔放大，院方決定緊急開刀，所幸手術順利救回一命。

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陳雅倫還說，事後協助家屬於9月22日通報衛生局，也協助家屬填寫「疫苗接種受害救濟申請書」等資料，但至今後續報告如何，家屬不滿連個案號都沒有，後續進度如何也不清楚，希望衛生局派員關心，並告知家屬相關後續進度。

▲衛生局強調，會派員前往醫院了解個案是否與疫苗有關聯，圖為民眾接種疫苗。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲衛生局強調，會派員前往醫院了解個案是否與疫苗有關聯，圖為民眾接種疫苗。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

王文彥強調，民眾接種疫苗若發生狀況，一般由注射疫苗醫師負責通報，但若有不良反應非在注射當天發生，衛生局則會協助通報，或由診治醫療院所向上通報，衛生局僅能看到統計報表，對於議員質詢關心不足部分，衛生局會派員去醫院探視，了解個案狀況與疫苗的關聯度。

此外，衛生局疾病管制科長葉潔瑩說，全市截至10月7日累計通報接種後不良事件個案共746案，其中包括死亡個案有83案、嚴重不良事件267案、非嚴重不良反應396案，衛生局追蹤關懷後結案則有555案，目前尚有191案持續追蹤關懷中。

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