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水管抽打「管教」6歲童慘斷2指　急診醫報警揪出「失控虎姨」

▲桃園市葉姓婦人與林姓女子共組家庭，並與林女6歲兒子3人同住，今年2月間葉女為管教男童竟持水管痛打成遍體麟傷，還造成左手第3指骨折與右手小指骨折等傷勢。（圖／達志／示意圖）

▲桃園市葉姓婦人與林姓女子共組家庭，並與林女6歲兒子3人同住，今年2月間葉女為管教男童竟持水管痛打成遍體麟傷，還造成左手第3指骨折與右手小指骨折等傷勢。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市葉姓婦人與林姓女子共組家庭，同時還與林女6歲兒子3人共同居住，今年2月間，葉女因管教男童突然情緒失控，持水管朝男童痛打，導致遍體麟傷，其中左手與右手手指都有骨折傷勢，林女發現後帶男童到醫院治療，醫護人員懷疑受虐通報警方處理；葉女在檢方複訊時坦承犯行，林姓男童也承認阿姨對她很好，但不乖就會受罰被打。檢方偵結依家暴傷害罪嫌將葉女提起公訴，並建請地院依兒少福利權益保障法加重其刑。

檢警調查，43歲的葉姓婦人於今年2月23日上午8時許在八德區住處，因對6歲林姓男童管教問題突然情緒失控，持水管朝男童身上痛毆，導致其臉頰瘀青腫脹、雙肩鈍挫傷、上背至四肢與臀部大片鈍挫傷，甚至連左手第三指與右手小指發生骨折等傷勢，同住的林女發現後帶男童就醫，醫護人員發現男童混身是傷懷疑受虐，因此通報警方處理。

檢方複訊葉女時，葉女坦承不諱，辯稱男童不聽話時候才會動手管教，情況較輕時以罰站方式處罰，嚴重時就會罰半蹲，這次是因重複犯錯才出手毆打，當天自己情緒失控才下重手管教；男童也證稱，阿姨平常與媽媽對他都不錯，出去玩還會買禮物給他，但他做錯事或不乖，阿姨就會打他、罰半蹲。林女也作證，因兒子重複犯錯，葉女才會出手管教。

檢方根據林女與男童證詞、醫院診斷證明等資料佐證，偵結依家暴傷害罪嫌將葉女起訴，並建請法院依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。

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