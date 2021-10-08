19歲未婚小媽媽家中產男嬰　怕被罵遺棄幼兒園前...下場曝光

▲桃園市19歲林姓女學生今年2月間在家中產子，擔心被父母責罵，隨即以外套包裹後遺棄在住家附近某幼兒園大門前。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓女學生未婚懷孕，今年2月間獨自在家中產下1名男嬰，男嬰出生未久嚎啕大哭，林女擔心被父母發現責罵，以外套包裹後遺棄在住家附近某幼兒園大門前，男嬰耐不住飢寒深夜不斷哭喊被路人發現報警處理，警方後來線查獲林女到案；桃檢認為，林女坦承犯行，後來已將男嬰接回家照顧扶養且健康良好，偵結予以林女緩起訴處分為期1年。

檢警調查，還在念書的19歲的林姓女子未婚懷孕，今年2月7日凌晨4時許讀在平鎮區家中產下1名男嬰，當時家中無人，林女剪斷臍帶後，擔心被父母責罵，趕緊以外套包裹男嬰後徒步外出，在住家附近的幼兒園將男嬰放在大門前。

後因戴姓女里長經過幼兒園前聽見男嬰哭喊，發現外套裡包裹男嬰後趕緊報警處理，警方根據路口監視畫面循線查出是林女所為，通知到案說明，並函送桃檢偵辦。

林女在檢方複訊時坦承遺棄男嬰之事實，因擔憂未婚產子被父母知悉責罵，才將男嬰遺棄幼兒園前，事後已知反省悔悟；檢察官念及林女僅19歲尚在就學中並無前科，事後已將男嬰帶回照護，男嬰健康發展狀況良好，檢方認為林女歷經此教訓當之戒慎等情，偵結予以林女緩起訴處分為期1年，並接受3場法治教育課程。

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