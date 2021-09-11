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桃園推動學校用戶接管工程　完成10所改善校園污水污染

▲桃園推動學校用戶接管工程完成10所學校，改善校園污水污染。

▲桃園推動學校用戶接管工程，改善校園污水污染。（圖／水務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府水務局和教育局通力合作，由教育局須逐年編列所轄學校預算，水務局執行學校用戶接管工程，將化糞池打除，除改善校園廁所異味問題，也減少校園內病媒蚊孳生，充份改善整體環境衛生；水務局11日表示，二年來已陸續完成10所學校用戶接管工程，師生對於校園環境污染降低，相當有感。▲桃園推動學校用戶接管工程完成10所學校，改善校園污水污染。

市府水務局指出，2019年以來，已完成大溪國中﹑經國國中﹑慈文國小﹑光明國小﹑南崁國小﹑文華國小﹑大湖國小﹑大崗國中﹑楊明國中﹑大崗國小等10所學校用戶接管工程，包含學校所設專用廚房，都經由油脂截留器後，將排水管確實接管至污水下水道，廁所糞管也直接由封閉型污水連接管排入污水下水道，並將原有化糞池打除。

以往校園廁所明明已打掃乾淨，仍飄散異味、臭氣薰人，甚至蚊蟲飛舞，經由水務局進行用戶接管工程後打除化糞池後，大幅提升學校環境衛生品質。大溪國中校長陳雅玲表示：「污水納管工程將師生使用廁所、洗水台所產生的污水納入公共污水下水道後，除解決了異味、蚊蟲孳生、污水污染的困擾外，學校亦節省每隔一段時間需要清除水肥的費用。

同時在工程施工時及完工後，讓學生觀察到公共工程品質提升的現況及擁有永續環境的可貴。這是很難得的機會教育。」水務局辦理污水下水道系統建設，目前已於桃園區、蘆竹區、龜山區、龍潭區、大溪區、復興區、楊梅區佈設污水下水道系統。

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