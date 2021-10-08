麻豆新樓醫院25週年　感恩禮拜點燈活動深具意義！

▲台南麻豆新樓醫院25週年，舉辦感恩禮拜點燈活動，讓榮光照耀整個麻豆地區，深具意義。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台灣基督長老教會新樓醫院，秉承馬雅各醫師的醫療傳道精神，於1997年前往當時醫療匱乏的麻豆地區設立麻豆新樓醫院，7日下午5時30分在該院戶外停車場舉辦「點亮新樓，榮耀上帝」慶祝成立25週年的感恩禮拜。

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活動邀請潘慶彰董事長及當年的董事長黃仁村、莊明雄及副院長黃德成等人，共同點亮高聳於最高點的十字架及環繞醫院大樓天際線的燈光，建構出一個有如崇敬上帝的「帳幕」，讓神的榮光照耀整個麻豆地區。

新樓醫院劉啓擧院長表示，感謝歷年來曾在此服侍的前輩同工們，肯定他們長期的付出，落實了偏鄉醫療及長照服務，並期勉接棒的麻豆新樓人要持續深耕，讓麻新成為社區身心靈健康維護的標竿醫院，為人民的健康幸福做出更多貢獻。活動現場並發送新樓LINE貼圖及印有新樓LOGO的口罩，供來賓及全院同工留念，一起見證這深具意義的時刻。

麻豆新樓醫院是麻豆地區唯一的區域醫院，在醫療資源相當匱乏的曾文溪北地區，成立之時尤其艱辛，幸賴當年所有新樓人的努力，成功開啟了偏鄉醫療的一頁；麻豆新樓也是該地區唯一擁有心導管室的醫院，近來更與成大醫院心臟科深度合作，兩院的心臟科團隊一起提供每天24小時、全年無休的心導管緊急治療服務，日夜守護在地民眾的心血管健康，用心服務更上層樓！