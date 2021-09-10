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併排停車嚴重影響交通安全　麻豆警加強違規停車取締

▲台南市麻豆區中山路圓環五岔路口起至興中路與忠孝路路口止，「併排停車」嚴重影響用路人交通安全，麻豆警分局將加強取締強力執法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市麻豆區中山路圓環五岔路口起至興中路與忠孝路路口止，「併排停車」嚴重影響用路人交通安全，麻豆警分局將加強取締強力執法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鑒於違規停車使駕駛人行車視野受限，增加交通事故發生機率，麻豆警分局分析2021年上半年轄內違規停車「熱點路段」麻豆區中山路圓環五岔路口起至興中路與忠孝路路口止，「併排停車」嚴重影響用路人交通安全，將於9月13日起加強取締強力執法。

▲台南市麻豆區中山路圓環五岔路口起至興中路與忠孝路路口止，「併排停車」嚴重影響用路人交通安全，麻豆警分局將加強取締強力執法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方表示，依據道路交通管理處罰條例第55條1項第2款，汽車駕駛人臨時停車若有「在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內或消防車出、入口5公尺內臨時停車。」及第4款「不依順行之方向、不緊靠道路右側、單行道不緊靠路邊及併排臨時停車等」情事，處新台幣3百元以上6百元以下罰鍰。另依據道路交通管理處罰條例第56條第2項「汽車駕駛人停車時，有併排停車之情事者，處汽車駕駛人新台幣2千4百元罰鍰。」籲請民眾確實遵守。測速照相取締部分，警方持續落實速度管理專案，針對易肇事路段編排移動式超速取締，9月份執法路段如下：

▲台南市麻豆區中山路圓環五岔路口起至興中路與忠孝路路口止，「併排停車」嚴重影響用路人交通安全，麻豆警分局將加強取締強力執法。（圖／記者林悅翻攝，下同）


1、麻豆區臺19甲線麻善大橋(雙向)
2、麻豆區井東里磚子井83之5號(往南)
3、麻豆區市道171線12公里(海埔路段)
4、麻豆區市道176線16.2公里(往東)
5、下營區市道174線14公里處(雙向)
6、下營區臺19甲線12.42公里(雙向)
7、六甲區市道165線31.8公里（雙向）
8、六甲區市道165線29.2公里(往北)
9、六甲區臺1線299.85公里(南下)
10、六甲區市道174線32.5公里(往東)
11、官田區臺一線302.5公里(北向)
12、官田區臺84線20.2公里(雙向)

▲台南市麻豆區中山路圓環五岔路口起至興中路與忠孝路路口止，「併排停車」嚴重影響用路人交通安全，麻豆警分局將加強取締強力執法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

麻豆分局長許敏能表示，併排停車除了影響到其他車輛出入外，對交通安全造成嚴重危害，駕駛人往往需要為了閃避違規停車，而跨越到對向車道造成危險，呼籲民眾勿貪圖一時方便，違規停車或違規臨時停車，警方將加強取締，以維護交通安全。

▲台南市麻豆區中山路圓環五岔路口起至興中路與忠孝路路口止，「併排停車」嚴重影響用路人交通安全，麻豆警分局將加強取締強力執法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市麻豆區中山路圓環五岔路口起至興中路與忠孝路路口止，「併排停車」嚴重影響用路人交通安全，麻豆警分局將加強取締強力執法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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