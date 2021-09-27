秋分麻豆紅柚正著時　果肉果皮全利用

▲台南市南大附小彩虹斑馬志工隊推出「麻豆紅柚」專題探究課程，師生一行20人造訪劉家麻豆紅柚園，學生親自採收比頭還大的麻豆紅柚，驚呼連連。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

時序進入秋分，台南市南大附小彩虹斑馬志工隊推出「麻豆紅柚」專題探究課程，師生一行20人造訪劉家麻豆紅柚園，由退休校長劉財坤帶領學生認識紅柚栽種和光合菌，學生親自採收比頭還大的麻豆紅柚，驚呼連連。

自官田國中退休後就全心投入麻豆紅柚栽種的劉財坤表示，秋分前後十天是最佳採收期，採收後放一週辭水會更好吃。學生宋得軒說，走過乾淨整齊的紅柚園草地上，聞到一股股清爽的薄荷味，原來像地毯一樣柔軟的植披是水薄荷，踏在上面彷彿漫步在雲端。

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劉財坤指導學生先將套袋取下，再指導學生採收紅柚。學生吳若寧說，我們在紅柚園尋寶，發現每一顆紅柚都比頭還要大，劉校長用繩子將紅柚吊掛在亞鉛製的架子上，這樣紅柚枝條才不會因結實纍纍的紅柚而垂得低低的。劉財坤提醒學生，使用園藝剪要剪下蒂頭的同時，要捧著紅柚底部以免掉落地面。

學生王丞慧說，很好奇為什麼文旦不須套袋，而紅柚卻要套袋？劉坤財說明，紅柚產期在文旦之後，為避免果實蠅將目標轉向紅柚，所以要套袋防止果實蠅叮咬。指導老師張景傑表示，回到學校後將帶著學生用果肉熬煮果醬，再利用果皮做蚊香及清潔劑，全果都能利用。

台南大學教授歐陽誾表示，選在秋分後去紅柚園正著時，課程可讓學生了解農夫栽種農產品皆須投注時間、精神和腦力，要珍惜得來不易的好水果，誤用外表決定果實的優劣。