快訊／抓到了！搶礁溪銀樓開槍射老闆　嫌犯花蓮落網

▲礁溪一間銀樓6日晚間發生搶案。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、陳羿妏／宜蘭報導

宜蘭縣礁溪鄉仁愛路一間銀樓昨（6日）晚間7時50分許發生一起槍擊搶案，一名男子持槍闖入店內搶劫，並開槍打傷69歲林姓老闆的頭部。據悉，嫌犯開槍、未搶走任何財物後逃逸，警方立即封鎖現場清查。稍早根據最新消息，經警方追查後，嫌犯今（7日）中午於花蓮落網。

據了解，嫌犯逃逸後，為躲避警方查緝，不僅變裝，還以機車、汽車等不同代步工具移動，不過，經警方漏夜追查後，今中午於花蓮一處民宅落網。