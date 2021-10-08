記者陳家祥／台北報導

台灣進入疫苗大規模施打階段，陸續也傳出有國人因為接種疫苗而身體不適的狀況；其中，大量在校園施打的BNT，好發症狀有心肌炎等，引來各界關心。對此，台北市長柯文哲說，台大醫院小兒科部有在討論，考慮在台北市打第二劑BNT時，接種前做一次、打完第二天做一次，盼提供北市國高中生比較好的保護。

針對北市施打BNT的狀況，北市副市長蔡炳坤說，非常感謝所有醫療院所跟學校通力合作，在2周內如期完成14萬3341位國、高中生的接種，接種後送醫的有54位，占總施打人數的百分之0.038％。

其中，住院的有18位，12男、6女，高中15位、國中3位。住院目前只剩3位，症狀包括胸悶、疑似心肌炎、腹痛、心跳異常，住院3位都還持續關懷中。

柯文哲接著表示，BNT打疫苗比較嚴重的併發症是心肌炎，通常打第二劑會更明顯，因此台大醫院小兒科部也在討論，是不是在台北市要打第二劑BNT的時候，做一個心電圖的掃描，在打疫苗前做一次、打完第二天做一次。

柯文哲指出，打疫苗後如果出現心肌炎，主要集中在前10天，差不多第2天的時候做一個心電圖，也許可以早期發現。不過這還在擬篩檢計畫，可以的話也許可以給台北市的高中生一個比較好的保護。

柯文哲提到，出現心肌炎主要集中在15到18歲的男生，年紀大的反而不見，所以如果台北市到時候要做心肌炎篩檢，可能會找高中職的男生來做全面篩檢。