薑是老的辣　企業續僱65歲員工「高年級生」延畢補助一兼兩顧

▲今年屆滿65歲的朱文世與陳鐘秀梅，原訂今年2月、3月就要退出職場的兩人，在公司的規劃留用下，除保住了繼續工作的機會，而雇主也正式提出一人7萬8千的補助。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣元長鄉知名食品工廠，成立超過三十年，總員工數75人其中有12位45歲以上員工；今年屆滿65歲的朱文世與陳鐘秀梅，分別從2010年、2018年進入公司上班，原訂今年2月、3月就要退出職場的兩人，在公司的規劃留用下，除保住了繼續工作的機會，而雇主也在繼續僱用兩人6個月後，提出一人7萬8千的補助。

根據主計處統計資料顯示，我國15至64歲工作年齡人口自2015年後逐年減少，勞動部為因應人口高齡化現象，去年推出《中高齡者及高齡者就業促進法》，其中「繼續僱用高齡者補助計畫」陸續已有企業提出申請，留住自家65歲銀髮員工，一位最高可享25萬8千元補助，「高年級」生成企業搶留人力。

食品廠廖經理表示，高齡工作者雖然在體力上面臨衰退現象，但他們擁有的是在年輕人身上無法找到的「經驗」與「韌性」，能夠把好的老員工留下來是企業的福音，搭配政府的補助方案，企業可以續延讓老員工傳承工作技巧的時程，可減省不少新進員工訓練的時間，以過來人的身分呼籲其他企業夥伴，可以多多與在地就業中心配合，「繼續僱用高年級生」創造雙贏格局。

勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心主任張春美提醒，企業如有在職員工於2022年滿65歲，也就是46年1月1日至12月31日出生的員工，依「繼續僱用高齡者補助計畫」規定，雇主持續僱用屆退年齡的員工達30%，僱用時間達6個月以上、且繼續僱用期間不低於原領薪資，公司就可申請補助。

前6個月補助每人每月1萬3千元（部份工時每小時70元），第7至18個月補助1萬5千元（部份工時每小時80元），留用每月員工最長可領取18個月補助，最高可領到25萬8千元；呼籲企業盡快在10月底前向各地就業中心提出申請。

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