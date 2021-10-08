　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

薑是老的辣　企業續僱65歲員工「高年級生」延畢補助一兼兩顧

▲今年屆滿65歲的朱文世與陳鐘秀梅，原訂今年2月、3月就要退出職場的兩人，在公司的規劃留用下，除保住了繼續工作的機會，而雇主也正式提出一人7萬8千的補助。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今年屆滿65歲的朱文世與陳鐘秀梅，原訂今年2月、3月就要退出職場的兩人，在公司的規劃留用下，除保住了繼續工作的機會，而雇主也正式提出一人7萬8千的補助。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣元長鄉知名食品工廠，成立超過三十年，總員工數75人其中有12位45歲以上員工；今年屆滿65歲的朱文世與陳鐘秀梅，分別從2010年、2018年進入公司上班，原訂今年2月、3月就要退出職場的兩人，在公司的規劃留用下，除保住了繼續工作的機會，而雇主也在繼續僱用兩人6個月後，提出一人7萬8千的補助。

根據主計處統計資料顯示，我國15至64歲工作年齡人口自2015年後逐年減少，勞動部為因應人口高齡化現象，去年推出《中高齡者及高齡者就業促進法》，其中「繼續僱用高齡者補助計畫」陸續已有企業提出申請，留住自家65歲銀髮員工，一位最高可享25萬8千元補助，「高年級」生成企業搶留人力。

食品廠廖經理表示，高齡工作者雖然在體力上面臨衰退現象，但他們擁有的是在年輕人身上無法找到的「經驗」與「韌性」，能夠把好的老員工留下來是企業的福音，搭配政府的補助方案，企業可以續延讓老員工傳承工作技巧的時程，可減省不少新進員工訓練的時間，以過來人的身分呼籲其他企業夥伴，可以多多與在地就業中心配合，「繼續僱用高年級生」創造雙贏格局。

勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心主任張春美提醒，企業如有在職員工於2022年滿65歲，也就是46年1月1日至12月31日出生的員工，依「繼續僱用高齡者補助計畫」規定，雇主持續僱用屆退年齡的員工達30%，僱用時間達6個月以上、且繼續僱用期間不低於原領薪資，公司就可申請補助。

前6個月補助每人每月1萬3千元（部份工時每小時70元），第7至18個月補助1萬5千元（部份工時每小時80元），留用每月員工最長可領取18個月補助，最高可領到25萬8千元；呼籲企業盡快在10月底前向各地就業中心提出申請。

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►超狂營養午餐！雲林這國中嗑「巴掌大蒲燒鰻」　師生驚喜全笑了

►麻糬名店「幸福翔綺」遭詐！　品牌、8000萬房產被「整碗捧走」

►雙十連假疫情緩　斗南警分局為觀光交通超前部署畫地圖

►雲林身障男騎單車誤闖快速道路　台西警一路護送


►平口褲竟然「涼涼的」！

ET快訊
颱風海、陸警恐連發！　一圖看連假暴雨熱區
BNT第二劑接種規劃曝！　成年人先打
嫁王仁甫20年　季芹自爆「恩愛次數」：天堂跌到地獄
人妻偷吃緊到出不來！　夫見「口到射」綠炸
快訊／颱風「圓規」生成！　最新路徑出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南疫情103天+0　黃偉哲：校園疫苗注射將完成

重陽敬老表心意　黃偉哲感謝台南大遠百與札幌藥粧照顧長者

工安體感動起來　台南市勞工局讓勞工有臨場感！

薑是老的辣　企業續僱65歲員工「高年級生」延畢補助一兼兩顧

強化郵局、四大超商五倍券運送領取　白河警強化安全守護

國慶連假　台東警交管迎車潮

馬國女大生命案楊慶裕再被拔官　新化分局新任分局長布達交接

五倍券發放警備戰防搶　維安重裝上陣

長大博士班聘請藝群總裁王正坤醫師　授課品牌管理指導品牌價值鏈

雙十連假疫情緩　斗南警分局為觀光交通超前部署畫地圖

隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！

王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

騎著老車帶著「邊境+柴犬」環島　訂製專屬木箱位！兩狗燦笑吹風

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

柯震東二度拚金馬影帝：還是很想拿啦！　被李心潔洗澡「應該是她第一個洗的成年人」

敢不專情！抗議奴才帶別的喵回家　虎斑貓氣衝洗碗槽「拉黃金進洞」

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

主計長稱「蚵仔麵線一碗20塊」　立委驚呆：吃米不知道米價！

台南疫情103天+0　黃偉哲：校園疫苗注射將完成

重陽敬老表心意　黃偉哲感謝台南大遠百與札幌藥粧照顧長者

工安體感動起來　台南市勞工局讓勞工有臨場感！

薑是老的辣　企業續僱65歲員工「高年級生」延畢補助一兼兩顧

強化郵局、四大超商五倍券運送領取　白河警強化安全守護

國慶連假　台東警交管迎車潮

馬國女大生命案楊慶裕再被拔官　新化分局新任分局長布達交接

五倍券發放警備戰防搶　維安重裝上陣

長大博士班聘請藝群總裁王正坤醫師　授課品牌管理指導品牌價值鏈

雙十連假疫情緩　斗南警分局為觀光交通超前部署畫地圖

黃揚明爆診所兜售疫苗遭移送法辦？　黃珊珊澄清：是請他來說明

預防心肌炎併發症　北市打第二劑BNT前擬做心電圖檢查

台南疫情103天+0　黃偉哲：校園疫苗注射將完成

嘉義人每天排爆！55元草魚粥湯鮮肉大塊　尤其魚頭饕客最愛

勞長：下周討論基本工資補貼方案　預計10月底出爐

大專系際盃／雲科吳安祥致勝清壘安　教練激他不要被瞧不起

小吃部附設KTV不用申請復業？市府：複查再決定罰不罰6萬

十一長假過後SCFI微漲0.73%　後市看大陸限電政策發展

網兜售「6千元打1劑莫德納」　黃珊珊：有找到診所但無不法證據　

颱風國慶日逼近！連假可能「海、陸警連發」　一圖看懂暴雨熱區

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

地方熱門新聞

牡丹小水力發電廠提前商轉　

北北基桃眷村文化節　林右昌推薦遊基隆沙灣歷史園區

死人可領獨漏外配　溪州鄉民控一國二制

五倍券將上路　金山警嚴密護送抵郵局

熟女罹癌乳房全切　重新晃動超驚喜

新化分局新任分局長布達交接

薑是老的辣　企業續僱65歲員工「高年級生」

五倍券發放警備戰防搶　維安重裝上陣

身障男騎單車誤闖快速道路　台西警安全護送

箭瑛紀念廊道啟用　紀念2位老師英勇護學事蹟

淡水漁人碼頭煙火秀9日登場　交通資訊一次看

「新都安居」社宅提供614戶

長大博士班聘請王正坤授課

強化郵局四大超商五倍券運送領取

更多熱門

相關新聞

超狂營養午餐　雲林這國中嗑「巴掌大蒲燒鰻」

超狂營養午餐　雲林這國中嗑「巴掌大蒲燒鰻」

鰻魚料理美味深受老饕喜愛，受到疫情影響外銷日本的鰻魚大幅減少，雲林縣口湖鄉有鰻魚之鄉美譽，在地口湖國中便在營養午餐中加入「蒲燒鰻」，每份幾乎是學童手掌大，全校師生瞬間宛如在日式料理店用餐。校方表示，為了支持在地產業及慰勞師生，特別向業者採購鰻魚，以加菜方式給大家驚喜。

國旅券今天以前登記　可連抽4次

國旅券今天以前登記　可連抽4次

五倍券開跑買機車最賺用法出爐

五倍券開跑買機車最賺用法出爐

雲林首辦「兒童公約駐校大使培力營」

雲林首辦「兒童公約駐校大使培力營」

顧門鵝超兇悍！擅闖大門狂啄伺候

顧門鵝超兇悍！擅闖大門狂啄伺候

關鍵字：

退休延後退休65歲雲林補助人力

讀者迴響

熱門新聞

超商機台排爆！他在這預訂笑了：2分內拿到

圓規暴風半徑大　專家：恐發陸警

二兵尿遁落跑　憲兵全面追人

捐百萬挺屏東挖眼女！他曬匯款收據網驚呆

龍龍影片哭假的！　鄭家純怒：演技好到我看了想吐

紙本五倍券明天開領！「4步驟」一圖全攻略

即／大雨夜襲！國慶連假後紫爆雨轉強

龍龍控霸凌最後遭經紀公司狠甩　炎上懶人包一次看

邀合作被打臉！連千毅怒嗆「藝人賺得沒有我多」

直擊龍龍「路邊崩潰痛哭」！

白枕鶴愛男飼養員　「人獸戀」生8孩

快訊／基本工資調高！　月薪增至2萬5250元、時薪增至168元

小姑無照車禍！婆婆逼媳婦扛下

「整排藍勾勾」死守鄭家純直播！

龍龍「3秒變臉」假哭畫面被抓包了！

更多

最夯影音

更多
隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！

隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！
王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」

王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

騎著老車帶著「邊境+柴犬」環島　訂製專屬木箱位！兩狗燦笑吹風

騎著老車帶著「邊境+柴犬」環島　訂製專屬木箱位！兩狗燦笑吹風

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面