真的有「20元麵線」沒蚵仔但有大腸！老饕曝3家都在新北：還加肉羹

記者黃可昀／綜合報導

主計長朱澤民引發的20元「麵線之亂」持續延燒，民眾酸他不知人間疾苦，怎麼可能有蚵仔麵線一碗20元？有資深老饕掏出口袋名單，還真的有20元的麵線，雖然不是加蚵仔但有大腸，而且這種佛心店家還有3家，全都位在新北市。

江姓網友在臉書社團「蚵仔麵線神教」表示，雖然真的找不到一碗20元的蚵仔麵線，但他之前有吃過3家20元的「大腸麵線」，第一間龍興和第二間翁記都在板橋龍興市場，只賣早上，下雨天就收攤，「龍興的麵線多但料比較少，翁記料比較多還有肉羹。」第三家則是位在三重永福街巷內的小攤車，只賣早上跟下午，一樣都是小碗20元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲板橋龍興。（圖／江姓網友授權提供）



網友紛紛留言，「靠還真有20的，現在還有嗎」、「這家味道好傳統，價格真的超佛心！附近也有好吃阿偉鵝肉」、「真的有20元⋯」、「三重的，疫情開始後就沒出來了」、「我們南崁這裡均價約50元」、「這兩家招牌都寫大腸，但其實都是小腸。」

針對20元蚵仔麵線風波，主計長朱澤民8日改口說，備詢時沒有聽到立委問「蚵仔」2字，以為只是問一碗麵線多少錢，才會回答20元。針對民眾批評他不食人間煙火，他僅淡淡回應記者一句「我不抽菸」。

▼三重永福街巷內攤販。（圖／江姓網友授權提供）



▲板橋翁記。（圖／江姓網友授權提供）

