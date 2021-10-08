超狂營養午餐！雲林這國中嗑「巴掌大蒲燒鰻」　師生驚喜全笑了

▲雲林縣口湖國中家長會在教師節時致贈學校老師真空包裝蒲燒鰻，學校考量後，讓師生都能享受美味鰻魚，同時也協助促銷在地產業。（圖／口湖國中提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

鰻魚料理美味深受老饕喜愛，受到疫情影響外銷日本的鰻魚大幅減少，雲林縣口湖鄉有鰻魚之鄉美譽，在地口湖國中便在營養午餐中加入「蒲燒鰻」，每份幾乎是學童手掌大，全校師生瞬間宛如在日式料理店用餐。校方表示，為了支持在地產業及慰勞師生，特別向業者採購鰻魚，以加菜方式給大家驚喜。

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▲雲林縣口湖國中在營養午餐中加入「蒲燒鰻」，每份幾乎是手掌大，全校師生瞬間宛如在日式料理店用餐。（圖／口湖國中提供）

口湖國中全校210位師生，校方不定時會加菜犒賞師生，口湖國中校長孫明山指出，口湖是國內重要養鰻魚產地，許多鄉民都從事鰻魚相關工作，得知今年因疫情外銷量減，業者把鰻魚製成蒲燒鰻，加上家長會在教師節時致贈學校老師真空包裝蒲燒鰻，學校考量後，讓師生都能享受美味鰻魚，同時也協助促銷在地產業。

校長孫明山說，因為沒有預先告知，所以昨天午餐打菜時，學生看到加菜竟是鰻魚，十分興奮，有人等不及咬一口品嘗，有人則是留到把所有菜、飯都吃完才慢慢品嘗。學校午餐平時為3菜1湯，昨天是把縣府補助的7.1元加菜金、還有學校午餐節餘款支出，蒲燒鰻是校友以「半買半相送」的優惠價格支持，學校購買106片，每人半尾，約手機大小。

▲因為沒有預先告知，所以昨天午餐打菜時，學生看到加菜竟是鰻魚，十分興奮。（圖／口湖國中提供）

雲林縣口湖鄉為國內養鰻主要地區素有鰻魚之鄉美譽，年產鰻魚約6千噸，占國內產量約一半，雲林縣口湖川品冷凍食品公司表示，今年受到疫情影響，生、熟鰻魚外銷訂單大幅減少，使鰻價跌幅甚巨，往年價格每公斤6-700左右，好的時候還可以飆破千元以上，而今年價格跌至400元左右，前後落差近三倍，但也因此增加內銷量。

▲今年受到疫情影響，鰻價跌幅甚巨，卻也帶動大量國人重新愛上鰻魚這道菜色。（圖／雲林縣口湖川品冷凍食品公司提供）





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