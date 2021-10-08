「5長髮女抬我到水池」男離奇失蹤12hrs無法求救：她們不讓我離開

▲事發於森美蘭州芙蓉市。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞35歲男子莫哈末法沙沙末上周六驚傳失蹤，當地警民展開搜索，最終在距離住處50公尺的水池尋獲。然而他事後宣稱，「我是被5個長髮黑臉女人抬到水池，試圖掙扎時，她們就按著我的肩膀，不讓我離開水池」，且當他能夠走出水池時，早已看不見那群女人的身影。

中國報報導，現年35歲的莫哈末法沙沙末住在森美蘭州芙蓉市，是家中老三，有學習障礙，從未在天空未破曉之前離家。然而就在上周六，他的63歲父母清晨6時許卻發現兒子失蹤，隨即報案，警方與當地村民總計組成7支搜索隊伍找人。

在搜索行動展開後，部份的人唸著祈禱語。直到當日傍晚6時15分，也就是失蹤約12小時後，莫哈末法沙沙末從距離住家後方約50公尺草叢處一個水池中走了出來。

63歲父親沙末拉姆轉述兒子說法指出，他被長髮黑臉女子抬走時，無法開口求救，且當他從水池中走出來時，那群女人就已經消失，且他從未聽到眾人當時祈禱的聲音。

沙末拉姆進一步提到，早在20年前就有發生類似狀況，當時一名女子失蹤後在一條河裡被發現，另一名失蹤者最終是在一棵樹上被發現。

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