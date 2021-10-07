BNT全年齡、莫德納第2劑「10／22同步開」　280萬人等這波

▲BNT疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

疫苗到貨傳來好消息！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（7）日透露，明天除了BNT疫苗到貨之外，百萬劑的莫德納疫苗也會抵台；該批BNT疫苗將提供全年齡層第一劑施打，估計約有180萬人，莫德納疫苗則是提供第二劑施打，接種第一劑已經滿10~12週有約100萬人，兩大疫苗合計280萬餘人，規劃同時於10/22提供接種。

中央流行疫情指揮中心今(7)日表示，台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的第六批BNT疫苗88.92萬劑，已於今日上午順利運抵桃園國際機場，並在完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業；總計捐贈1,500萬劑BNT疫苗，目前共計到貨420.92萬劑。

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▲莫德納疫苗，資料照。（圖／記者湯興漢攝）

鴻海創辦人郭台銘透露這兩天一共有180萬劑疫苗；陳時中今表示，明天BNT還是會持續再來，莫德納也會到，數量估計約在百萬，詳細則等待疫苗到貨再來計算，預計開放接種時間為10/22。

至於BNT疫苗從第九輪開始提供第一劑接種，到第十一輪已經開放至47歲以上，莊人祥昨日表示，後續這批疫苗會包含整個年齡層，開打時間點也是落在10/22之後。

陳時中說，目前打完第一劑莫德納疫苗已經滿10~12週的民眾約有130萬人。莊人祥進一步說明，目前正在進行70歲以上第二劑莫德納接種，預期還有約30萬人，其餘所有在7/16之前打過第一劑莫德納民眾估計有100萬人，會使用這批到貨疫苗。至於BNT目前還沒有開放年齡層為23~60歲，預期人數約在180萬。兩類疫苗接種約280萬人，將會再10/22起算10天進行接種，以現行量能是足以因應。