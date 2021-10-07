快訊／陳時中宣布：莫德納明天到！估10／22開打

▲莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

莫德納終於要來了！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明，明天會有BNT與莫德納陸續到貨，莫德納疫苗數量等待確認再說明，會盡快安排，希望10/22左右能夠來施打。

指揮中心今(7)日表示，台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的第六批BNT疫苗88.92萬劑，已於今日上午順利運抵桃園國際機場，並在完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。陳時中表示，到今天國內總共已經進來421萬劑BNT，大概明天BNT還是會持續再來，莫德那也會再來。

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指揮中心說明，由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的BNT疫苗1,500萬劑，目前共計到貨420.92萬劑，分別為首批9月2日93萬劑、第二批9月9日91萬劑、第三批9月30日54萬劑、第四批10月1日67萬劑、第五批10月4日27萬劑，以及本批88.92萬劑。本批疫苗效期至2022年2月20日，將由指揮中心統籌運用，儘速提供民眾接種。

對於台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會三間企業和民間團體積極協助，提供更多的疫苗讓民眾接種，加速提升臺灣疫苗覆蓋率，指揮中心再次表達由衷的謝意。