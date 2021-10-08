咖啡買1送1！4大超商「雙十限定優惠」一次看　爽喝第2杯只要10元

▲4大超商於國慶連假推出咖啡優惠。（圖／各業者提供）



記者周姈姈、蕭筠／台北報導

雙十連假就要來了，就算沒有出門玩，也一定要在家喝杯咖啡享受一下。以下就整理4大超商「雙十限定咖啡優惠」懶人包，不僅有5大咖啡飲品買1送1，還有美式、拿鐵第2杯10元以及現磨私品茶買1送1等優惠，民眾可要把握機會省荷包爽爽渡過連假。

●7-11



7-11於即日起至10月11日祭出「1010雙十優惠」，5大咖啡飲品可享買1送1，包括CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵、CITY CAFE荷包蛋美式/拿鐵咖啡（冰／熱）、CITY CAFE X 哈根達斯聯名冰沙、CITY PEARL濃厚黑糖珍珠撞奶（冰／熱）、CITY TEA 現萃茶純奶茶（冰／熱），享「同品項買1送1」優惠。針對糖果、零食、飲料、啤酒等指定商品則有「3件7折」優惠。

●全家



全家於即日起至10月11日在APP隨買跨店取祭出限時優惠，有「Let's Café特大杯美式、拿鐵第2杯10元」、「Fami霜淇淋第2件10元」，每人限購2組，兌換期限至11月30日；還有「私品茶35元飲品8杯188元、50元飲品9杯288元、65元飲品10杯388元」，同樣每人限購2組，可兌換至12月25日。

門市部分即日起至10月19日還有「私品茶現磨全系列買1送1」優惠；而即日起至10月11日則祭出超過200項商品「第3件0元」優惠，冰品像是有哈根達斯5款商品、飲料包括汽水、茶飲、豆漿、咖啡等近70個品項，以及零食、泡麵、保健食品、日用品等通通一次滿足。

▲全家APP推特大杯美式、拿鐵第2杯10元。



●萊爾富



萊爾富於即日起至10月11日於門市祭出「Hi Café大杯冰榛果拿鐵咖啡買1送1」優惠；10月10日至10月11日則開放APP、紙本券寄杯，只要購買大杯美式或拿鐵享同品項買6送6。

▲萊爾富有大杯美式或拿鐵享同品項買6送6。



●OK mart



OKmart於10月9日至10月11日祭出會員限定「大杯莊園級美式、拿鐵買2送2（限同品項）」優惠，再加碼指定糖餅等超過400件商品任2件抽抽樂最低只要1折起。