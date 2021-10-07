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國慶連假出遊不塞車！　省道風景區地雷路段＋時段一次看

▲▼西濱快速道路空拍。（圖／記者林振民攝）

▲台61線西濱快速公路連假部分路段易壅塞，公路總局建議民眾可即早規劃替代道路。（圖／記者林振民攝）

記者許維寧／台北報導

週六開始為期3天（10月9日至10月11日）的國慶連續假期將登場，交通部公路總局也依據各大熱門景點，預估省道易壅塞路段及時段，建議民眾可於尖峰時段迴避，及早規劃替代道路。

公路總局指出，包含台61線西濱快速公路北部及中部路段、台9線蘇花路廊、台9線南迴公路、台1線水底寮路段、台2線福隆至瑞濱及萬里至金山路段、台21線日月潭周邊、台26線墾丁等，連假期間容易因外出旅遊車潮而車多壅塞。

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另外，公路總局也說，台61線西濱快速公路易壅塞路段為鳳鼻路段及竹南路段，預估南下車流尖峰時段為10月9日上午8時至下午2時，北上車流則為10月10日及10月11日下午時段；台9線蘇花路廊為東部地區主要幹道，預估南下車流尖峰時段為10月9日凌晨5時至下午5時，北上為10月10日中午12時至晚上7時、10月11日上午9時至晚上9時；台9線南迴公路預估北上尖峰時段為10月9日上午9時至下午3時，南下尖峰時段為10月11日中午12時至晚上8時。

銜接國道如台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線臺中快官~成功路段、台74線大里二~霧峰路段、台86線關廟交流道等，預估連續假期前2天會有車多壅塞情形；重要觀光風景地區鄰近路段台2線福隆~瑞濱與大武崙~萬里~金山路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台1線水底寮路段及台26線墾丁路段，預估於連續假期間3天皆有車多壅塞情形發生，台9線礁溪路段、台14甲線清境路段、台21線日月潭周邊預估連續假期前2天車多壅塞。

公路總局也表示，各公路客運業者於連假期間已備妥充足疏運班次，並視場站候車人潮機動加開班次，本次國慶連續假期預售票已於9月8日起陸續開始販售，截至10月4日止，東西部國道客運均尚有8成空位，返鄉旅遊民眾可多利用。

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