數位五倍券在哪用回饋更多　13家電商振興加碼整理一次看

▲振興五倍券10/8起開放使用。（圖／記者廖婕妤翻攝）

記者洪菱鞠／台北報導

五倍券將於明天（10/8）正式啟用，這次有條件開放國內電商參加，網購業者熱烈響應振興，不只設立MIT專區精選商品力挺在地店家及特色小農，也攜手公益團體做愛心，而為刺激消費，針對數位綁定五倍券，各大平台還有各種加碼放大回饋，讓消費者省荷包把錢變大。以下整理13家電商振興活動內容，做為五倍券使用參考攻略。

●東森購物網

五倍券可購買全站商品，並集結各縣市農特產與MIT中小型店家精選產品，涵蓋美妝保養、生活日用、餐券旅遊、3C等，推出振興五倍券專區，會員反應熱烈的「綁5000送5000」超值大禮包，10/7 10:00起再開放第二波加碼限量10,000份，包括東森幣、全站商品折價券、禮物卡、東森自然美課程體驗優惠價、東森自然美面膜一片、東森寵物雲寵物美容折價券等多項回饋，只要於「全民拚經濟 東森送紅利」活動登記頁點選「立即領取」即可獲得，活動僅限登記一次。

●momo購物網

振興五倍券專區集結站內眾多中小企業，如三多、台灣三洋、船井倍熱、統一生機、台灣山葉機車等，網羅超過50萬件商品，類別橫跨家電、食品、保健、彩妝、服裝、寢具、傢俱等供選購，另再加碼專區限定月月2% momo幣回饋、精美好禮下單抽兩大好康活動，28家銀行、街口支付等最高回饋18%。

●PChome 24h購物

推出「五倍券 超Pro放大1000倍！」加碼活動，攜手36大銀行回饋及10大行動支付加碼送300現金積點，再祭出家電、食品、旅遊等多樣品類折價券，另登記即有機會抽總價10萬好禮，更上線「天天轉好運拿P幣」轉盤遊戲，最高拿500P幣。

●PChome商店街

振興五倍券活動專區提供三大優惠，一、現金積點5倍送無上限；二、消費滿5,000元抽最新款NS Switch新型主機OLED夢幻包；三、週週累積購物滿25,000元，一次最高可獲得5,000現金券。另外，攜手超過12萬中小企業推廣五倍券，包含輔導喜憨兒基金會與自閉兒關懷協會等庇護工廠、多家優質台灣製造MIT在地品牌，以及全台各地美食農特產。

▲PChome祭出多項優惠回饋，將五倍券擴大加碼。（圖／PChome提供）

●露天拍賣

主打「放大你的5倍券」好康活動，10/8～10/31消費滿額登記有機會獲得千元回饋，包含：刷卡滿1,000元送100、3,000元送300、5,000元送1,000等，活動期間內，下單選用綁定五倍券之信用卡結帳付款，還可參加AirPods Pro抽獎。

●MiTCH

即日起至10/26，單筆消費滿5,000元，結帳輸入折扣碼「MiTCH550」，立即享該筆訂單現折550元，使用 Pi 拍錢包綁定 Pi 拍錢包信用卡付款，最高回饋5% P幣，刷指定銀行信用卡最高送2,000刷卡金，活動期間還有不定期的導購回饋。

●博客來

全站商品包括售票網，除適用數位五倍券及藝FUN券，精選逾50家在地好品牌、10萬件商品，設置「五倍券推薦專區」力挺商家，也有4大振興加碼，50元E-Coupon限時限量放送，8大類品牌券現領現用最高再省3,000元，10/8起消費滿額並於活動頁完成領取「活動登錄券」，加碼送15%回饋，10/15前消費滿1,500元回饋150點OPEN POINT點數，全部換算最高享25%回饋，另搭配銀行信用卡、行動支付再享加乘回饋。

●Yahoo奇摩電商

攜手台灣在地店家推出振興五倍券專區，特別涵蓋喜憨兒、陽光社會福利基金會等公益店進駐，將公益商品納入專區。折扣優惠方面，首波加碼祭出「買就抽購物金」、「滿額再贈」2大活動好康，只要購買專區商品，登記即有機會獲得5,000購物金，期間消費累積滿2,000元，登記送限量1,000元折價券，活動期間內綁定銀行信用卡及行動支付也有加乘回饋與多項好康。

●蝦皮購物

10/8起於全站消費享滿5,000元送最高5,000元購物金，五倍券專區天天再灑限量0元免運券、199元折20元購物金，搭配10.10品牌週年慶的商城85折券及精選店家9折券，最高再享25%回饋。「五倍券專區」攜手台灣在地店家，如港媽製麵的寶寶蔬果手工餛飩、正心堂的蔬果脆片祭出百元有找，也與創世基金會、愛天使幸福手作等公益團體合作，讓五倍券也能發揮愛心。

●遠傳friDay購物

五倍券可於全站使用，平台再加碼10/31前消費滿3,000元，可現領500元折價券，再抽遠傳幣最高15,000元，等同加碼5倍回饋，10月份逢週五還有HappyGo點數5倍送；10/8起在振興五倍券專區下單，消費不限金額，送萊爾富可口可樂曲線瓶兌換序號，限量840名，10/9～10/11連三天國慶連假全站再回饋5%遠傳幣。

▲「振興五倍券專區」集結眾多優質台灣MIT產品。（圖／遠傳friDay購物提供）

●樂天市場

推出「振興五倍加碼賺15倍回饋」活動，主打四重好康優惠，持任一銀行信用卡刷卡消費，滿3,000元可獲得5倍點數回饋、於指定店家購物加碼再送10倍點數；集結超過萬件商品，祭出消費滿399元，超商取貨、宅配到家通通0元免運，且不限次數，還有天天領券天天折5,000活動，只要登入會員，可立即領優惠券享現折好康。

●生活市集

推出「台灣好物嘉年華」專區，集結台灣農產、在地食品、居家日用及3C等逾400項MIT商品，消費送5%回饋之外，另祭出5,000元折價券自動歸戶給會員，加上五倍券，整體使用面額高達萬元；10/8起再推滿額贈，合計最高送800生活幣，滿5,000元再抽5,000生活幣，搭配信用卡高額度優惠活動，總計最高享37%回饋。

●松果購物

設立「台灣在地良品」專區，包含大成享點子、萬益食品、東港鎮農會及奧本電剪等4大特選品牌，還有居家收納、生活日用、台灣農漁產等精選商品，另外，用戶將可獲得APP限定的振興優惠券，分別於10/1、10/13兩梯次時間發放，前後總計14張振興優惠券自動歸戶，包含100元、200元、450元及550元4種面額，消費滿額即可折抵，換算後最低等同額外82折。

