　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

數位五倍券在哪用回饋更多　13家電商振興加碼整理一次看

▲五倍券將在10/8開放使用。（圖／記者廖婕妤翻攝）

▲振興五倍券10/8起開放使用。（圖／記者廖婕妤翻攝）

記者洪菱鞠／台北報導

五倍券將於明天（10/8）正式啟用，這次有條件開放國內電商參加，網購業者熱烈響應振興，不只設立MIT專區精選商品力挺在地店家及特色小農，也攜手公益團體做愛心，而為刺激消費，針對數位綁定五倍券，各大平台還有各種加碼放大回饋，讓消費者省荷包把錢變大。以下整理13家電商振興活動內容，做為五倍券使用參考攻略。

●東森購物網
五倍券可購買全站商品，並集結各縣市農特產與MIT中小型店家精選產品，涵蓋美妝保養、生活日用、餐券旅遊、3C等，推出振興五倍券專區，會員反應熱烈的「綁5000送5000」超值大禮包，10/7 10:00起再開放第二波加碼限量10,000份，包括東森幣、全站商品折價券、禮物卡、東森自然美課程體驗優惠價、東森自然美面膜一片、東森寵物雲寵物美容折價券等多項回饋，只要於「全民拚經濟 東森送紅利」活動登記頁點選「立即領取」即可獲得，活動僅限登記一次。

東森購物網「全民拚經濟 東森送紅利」（圖／翻攝自東森購物網）

●momo購物網
振興五倍券專區集結站內眾多中小企業，如三多、台灣三洋、船井倍熱、統一生機、台灣山葉機車等，網羅超過50萬件商品，類別橫跨家電、食品、保健、彩妝、服裝、寢具、傢俱等供選購，另再加碼專區限定月月2% momo幣回饋、精美好禮下單抽兩大好康活動，28家銀行、街口支付等最高回饋18%。

●PChome 24h購物
推出「五倍券 超Pro放大1000倍！」加碼活動，攜手36大銀行回饋及10大行動支付加碼送300現金積點，再祭出家電、食品、旅遊等多樣品類折價券，另登記即有機會抽總價10萬好禮，更上線「天天轉好運拿P幣」轉盤遊戲，最高拿500P幣。

●PChome商店街
振興五倍券活動專區提供三大優惠，一、現金積點5倍送無上限；二、消費滿5,000元抽最新款NS Switch新型主機OLED夢幻包；三、週週累積購物滿25,000元，一次最高可獲得5,000現金券。另外，攜手超過12萬中小企業推廣五倍券，包含輔導喜憨兒基金會與自閉兒關懷協會等庇護工廠、多家優質台灣製造MIT在地品牌，以及全台各地美食農特產。

PChome五倍券振興專區（圖／PChome提供）

▲PChome祭出多項優惠回饋，將五倍券擴大加碼。（圖／PChome提供）

●露天拍賣
主打「放大你的5倍券」好康活動，10/8～10/31消費滿額登記有機會獲得千元回饋，包含：刷卡滿1,000元送100、3,000元送300、5,000元送1,000等，活動期間內，下單選用綁定五倍券之信用卡結帳付款，還可參加AirPods Pro抽獎。

●MiTCH
即日起至10/26，單筆消費滿5,000元，結帳輸入折扣碼「MiTCH550」，立即享該筆訂單現折550元，使用 Pi 拍錢包綁定 Pi 拍錢包信用卡付款，最高回饋5% P幣，刷指定銀行信用卡最高送2,000刷卡金，活動期間還有不定期的導購回饋。

●博客來
全站商品包括售票網，除適用數位五倍券及藝FUN券，精選逾50家在地好品牌、10萬件商品，設置「五倍券推薦專區」力挺商家，也有4大振興加碼，50元E-Coupon限時限量放送，8大類品牌券現領現用最高再省3,000元，10/8起消費滿額並於活動頁完成領取「活動登錄券」，加碼送15%回饋，10/15前消費滿1,500元回饋150點OPEN POINT點數，全部換算最高享25%回饋，另搭配銀行信用卡、行動支付再享加乘回饋。

●Yahoo奇摩電商
攜手台灣在地店家推出振興五倍券專區，特別涵蓋喜憨兒、陽光社會福利基金會等公益店進駐，將公益商品納入專區。折扣優惠方面，首波加碼祭出「買就抽購物金」、「滿額再贈」2大活動好康，只要購買專區商品，登記即有機會獲得5,000購物金，期間消費累積滿2,000元，登記送限量1,000元折價券，活動期間內綁定銀行信用卡及行動支付也有加乘回饋與多項好康。

●蝦皮購物
10/8起於全站消費享滿5,000元送最高5,000元購物金，五倍券專區天天再灑限量0元免運券、199元折20元購物金，搭配10.10品牌週年慶的商城85折券及精選店家9折券，最高再享25%回饋。「五倍券專區」攜手台灣在地店家，如港媽製麵的寶寶蔬果手工餛飩、正心堂的蔬果脆片祭出百元有找，也與創世基金會、愛天使幸福手作等公益團體合作，讓五倍券也能發揮愛心。

●遠傳friDay購物
五倍券可於全站使用，平台再加碼10/31前消費滿3,000元，可現領500元折價券，再抽遠傳幣最高15,000元，等同加碼5倍回饋，10月份逢週五還有HappyGo點數5倍送；10/8起在振興五倍券專區下單，消費不限金額，送萊爾富可口可樂曲線瓶兌換序號，限量840名，10/9～10/11連三天國慶連假全站再回饋5%遠傳幣。

遠傳friDay購物­-振興五倍券專區（圖／業者提供）

▲「振興五倍券專區」集結眾多優質台灣MIT產品。（圖／遠傳friDay購物提供）

●樂天市場
推出「振興五倍加碼賺15倍回饋」活動，主打四重好康優惠，持任一銀行信用卡刷卡消費，滿3,000元可獲得5倍點數回饋、於指定店家購物加碼再送10倍點數；集結超過萬件商品，祭出消費滿399元，超商取貨、宅配到家通通0元免運，且不限次數，還有天天領券天天折5,000活動，只要登入會員，可立即領優惠券享現折好康。

●生活市集
推出「台灣好物嘉年華」專區，集結台灣農產、在地食品、居家日用及3C等逾400項MIT商品，消費送5%回饋之外，另祭出5,000元折價券自動歸戶給會員，加上五倍券，整體使用面額高達萬元；10/8起再推滿額贈，合計最高送800生活幣，滿5,000元再抽5,000生活幣，搭配信用卡高額度優惠活動，總計最高享37%回饋。

●松果購物
設立「台灣在地良品」專區，包含大成享點子、萬益食品、東港鎮農會及奧本電剪等4大特選品牌，還有居家收納、生活日用、台灣農漁產等精選商品，另外，用戶將可獲得APP限定的振興優惠券，分別於10/1、10/13兩梯次時間發放，前後總計14張振興優惠券自動歸戶，包含100元、200元、450元及550元4種面額，消費滿額即可折抵，換算後最低等同額外82折。
 

►龍蝦吃到飽也太爽！

ET快訊
打BNT罩杯UP！　她驚喊「奶變得跟球一樣大」
數位五倍券在哪用回饋多　13家電商加碼整理一次看
不爽孕婦要求讓位博愛座！她扯「道德綁架」嗆：坐下只在滑手機
伙食加料抑制軍人性慾？　都市傳說「乖乖水」真相曝光
外派年薪150萬！碩士台男「一查房價崩潰」　網勸1原因：別回
女大生約同校男住處吃宵夜　怒控遭性侵！判無罪理由出爐
百萬劑莫德納明到貨　華航從美運載「抵台時間曝」
陳柏惟玩「快打旋風」噴掉1000元！　機台照疑曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

數位五倍券在哪用回饋更多　13家電商振興加碼整理一次看

3步驟就搞定！超商「紙本五倍券」明天開領了　優惠、流程先看

新光三越南西周慶首日　消費35萬元的滿額禮「2小時換光」

皮卡丘養成計畫！伊正靠「這招」讓人電到受不了

鬼滅之刃、MOOMIN齊聚南台灣　夢時代寵粉滿3000抽現代汽車

搶吃加碼小確幸！速食店「8夯品買1送1」只有7天　漢堡、雞塊都有

史上最「大」寵物展倒數開展　門票限時索取、逛展抽1年份寵物飼料

網友首推超高CP值「美味打趴專門店」　便利超商限定新口味再爆搶購潮

美式賣場開賣「神級乳霜」一上市就賣到翻！超識貨敏弱肌鐵粉搶囤貨

【廣編】加倍佳X三麗鷗驚喜蛋　聯名系列席捲全台　

朱俐靜罹乳癌曝「3副作用」　情斷12年男友消沉「反正走也是一個人」

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

鄭元暢曝林依晨懷孕「開賭盤猜性別」　轉頭逼問柯佳嬿：預產期什麼時候XD

兒子遊樂園爽坐「坑爹飛車」！　爸灑汗水拚命踩踏板送到最高點

跟誰走？父母走反方向讓女兒選　她見「黑衣爸爸」嚇：那邊好恐怖

停紅燈狗硬坐「霸王車」強迫收編 騎士超緊張狂求：大哥下車啦QQ

群組訊息沒人回、狂傳語音洗版　各種APP聊天狀況！網：超寫實

貼心妹秀「魔音歌聲」叫吃早餐　剛打疫苗哥哥癱床上崩潰：滾...

周興哲神模仿《魷魚遊戲》狂舔椪糖！　「裂掉瞬間」反應笑翻ＸＤ

陳柏惟遭控「10年前撞騎士肇逃」　道歉認：非抹黑，是刻在心上的事

數位五倍券在哪用回饋更多　13家電商振興加碼整理一次看

3步驟就搞定！超商「紙本五倍券」明天開領了　優惠、流程先看

新光三越南西周慶首日　消費35萬元的滿額禮「2小時換光」

皮卡丘養成計畫！伊正靠「這招」讓人電到受不了

鬼滅之刃、MOOMIN齊聚南台灣　夢時代寵粉滿3000抽現代汽車

搶吃加碼小確幸！速食店「8夯品買1送1」只有7天　漢堡、雞塊都有

史上最「大」寵物展倒數開展　門票限時索取、逛展抽1年份寵物飼料

網友首推超高CP值「美味打趴專門店」　便利超商限定新口味再爆搶購潮

美式賣場開賣「神級乳霜」一上市就賣到翻！超識貨敏弱肌鐵粉搶囤貨

【廣編】加倍佳X三麗鷗驚喜蛋　聯名系列席捲全台　

國慶大典最後預演搶先看！　劍二飛彈車、特勤攻堅梯車震撼登場

陳俊秀適時安打　桃猿首局1比0領先悍將

世紀鋼、台驊投控等5檔個股　遭列當沖警示

放大振興券五倍券　桃園統領大禮包好嗨心！最高回饋40%

統一獅首局突破王維中　林靖凱長打狙擊1局1比0領先龍

懷疑輪胎遭刺破...持開山刀砍到「臟器外露」　狠男下場曝

滅團7天戲劇性二度復活　《彰化人大小事》28.6萬網友超嗨

台灣人愛擠蛋黃區「反世界潮流」　專家曝外國人無奈心聲

國慶連假出遊不塞車！　省道風景區地雷路段＋時段一次看

去年砸到林哲瑄產生心魔　朱俊祥克服恐懼

南投浮屍送殯儀館「腳狂抖」！員工嚇瘋打119　高大成揭真相

消費熱門新聞

超商紙本五倍券領券優惠、方式先看

新光三越南西周慶開店前現排隊潮

伊正靠「這招」讓人電到受不了

全聯證實家樂福、大潤發都上門談過

3大超商「雙十限定優惠」懶人包

美式賣場開賣敏弱肌「神級乳霜」

全聯六款超欠囤商品

數位五倍券在哪用回饋多　13家電商振興加碼整理

速食店「8大夯品買1送1」只有7天

肯德基「振興雞省套餐」下殺62折

週末親子加溫絕招大公開

超商限時1天「咖啡買6送6」明天搶囤

罪惡「台式蒜味鹹酥雞」冷凍包來了

限時4天！全聯200項民生用品下殺5折

更多熱門

相關新聞

五倍券「澎湖機加酒3,999元」超省！

五倍券「澎湖機加酒3,999元」超省！

紙本五倍券明（8日）上路，旅行社也紛紛釋出相關優惠！易飛網今（7日）宣布攜手華信航空，推出「上山下海 無壓旅遊」限時活動，澎湖、金門、花蓮及台東機加酒僅3,999元起，不僅使用五倍券綽綽有餘，還幫旅人省下交通時間，無壓玩寶島。

紙本五倍券明天開領！「4步驟」一圖全攻略

紙本五倍券明天開領！「4步驟」一圖全攻略

五倍券明領用！「0元住飯店」懶人包

五倍券明領用！「0元住飯店」懶人包

拿五倍券玩樂園「門票買1送1」

拿五倍券玩樂園「門票買1送1」

電商放大五倍券再加碼　秒殺大禮包加開第二波

電商放大五倍券再加碼　秒殺大禮包加開第二波

關鍵字：

振興五倍券數位綁定電商優惠數位五倍券

讀者迴響

熱門新聞

白枕鶴愛男飼養員　「人獸戀」生8孩

陳柏惟肇逃「全明星加油團」名單出爐：一整排藍勾勾

獨／女星洪綺陽獨居在家傳噩耗　友人證實逝世享年51歲　

建中生贏2.6萬票「被並列第一」網轟：輸不起

蝦皮「台灣出貨」卻寄海運！網曝2地區9成是陸賣家

即／高雄知名百貨男子墜樓死亡

被問「憑什麼拿兩獎」薛仕凌回應

10點開搶！第十輪BNT加開「這年齡」

護理師怒轟NanaQ說謊！「硬要吐地上」

導演初次見他：也太瘦！許成泰花1個月「胖成92kg惡霸」

快訊／遭爆曾「涉賭」　陳柏惟怒駁：我只是去玩快打旋風跟麻仔台

邀合作被打臉！連千毅怒嗆「藝人賺得沒有我多」

連千毅看上大咖本土天王！心疼2年0收入…霸氣發通告

基本工資確定要漲了！　勞長許銘春表態：至少3%

Twitch資料外洩…企鵝妹收入曝光

更多

最夯影音

更多
朱俐靜罹乳癌曝「3副作用」　情斷12年男友消沉「反正走也是一個人」

朱俐靜罹乳癌曝「3副作用」　情斷12年男友消沉「反正走也是一個人」
《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

鄭元暢曝林依晨懷孕「開賭盤猜性別」　轉頭逼問柯佳嬿：預產期什麼時候XD

鄭元暢曝林依晨懷孕「開賭盤猜性別」　轉頭逼問柯佳嬿：預產期什麼時候XD

兒子遊樂園爽坐「坑爹飛車」！　爸灑汗水拚命踩踏板送到最高點

兒子遊樂園爽坐「坑爹飛車」！　爸灑汗水拚命踩踏板送到最高點

跟誰走？父母走反方向讓女兒選　她見「黑衣爸爸」嚇：那邊好恐怖

跟誰走？父母走反方向讓女兒選　她見「黑衣爸爸」嚇：那邊好恐怖

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面