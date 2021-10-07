農遊券哪裡用、如何刷？　8張圖看明白：週週加碼抽大獎

▲相關農遊券訊息可上農遊券網站搜尋，或洽客服專線。（圖／農委會提供，下同）



記者許展溢／台北報導

農委會今（7日）特別舉辦農遊券記者會，說明使用及農林漁牧週週抽加碼活動，第一階段送88萬張，明年春節後再送58萬張，若用五倍券或現金到3000家指定場域消費，還能抽多項一年份大禮，包括蔬果箱、雞蛋、羊奶和價值5萬元百家農場任意遊。至於要怎麼使用？農委會提供8張圖，讓大家一次看明白。

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▲本次加碼好禮總價值超過1800萬元，獎項近5000份，分22週抽出。



農委會表示，今年預計增加至3000家合作業者可使用農遊券消費，這次農遊券面額888元，將發出146萬份，第一階段自10月11日至11月5日，為期4週，固定於每週三上午於共通平台抽出22萬張農遊券，一共抽88萬張。第二階段則在111年農曆年提供58萬張給單筆消費滿千元者抽籤（不含使用農遊券面額），只要在農遊券APP登錄發票，即可以參加第二階段農遊券抽籤。

▲▼今年預計增加至3000家合作業者可使用農遊券消費。



農委會主委陳吉仲主現場宣布「週週抽好禮」加碼活動，消費者只要在10月12日起，在農遊券合作業者處單筆消費滿千元（不含使用農遊券面額），並登錄發票就能獲得1次抽獎機會，消費滿2000元則有2次機會，依此類推無上限。本次加碼好禮總價值超過1800萬元，獎項近5000份，分22週抽出，內容包括價值數千元1000份「農村好物驚喜箱」、「國產豬肉禮盒」、「國產羊肉爐禮盒」以及多項一年份禮品，如「產銷履歷蔬菜箱」和「青年精選鱻味禮盒」，另外在農村旅遊體驗上，除有農村Fun心玩、悠遊森林享折扣外，其中最大獎為價值20份5萬元「百家農場任意遊」。

▲▼農遊券使用方式。（圖／農委會提供）



農委會表示，歡迎民眾利用振興五倍券及農遊券到農業場域消費及體驗，再利用消費千元發票登錄，參加週週抽好禮活動及第二階段農遊券抽籤，藉此可感受到「農業好玩又好買，農林漁牧都優惠」；同時希望透過這波振興方案，農委會與農民、農村等合作夥伴並肩作戰，渡過這波疫情難關。農委會提醒，農遊券仍持續開放申請登記，有興趣的民眾可在10月29日前至共通平台勾選參加抽籤。相關農遊券訊息可上農遊券網站搜尋，或洽業者客服專線07-9700275以及消費者客服專線07-9752215。

▲▼農遊券使用方式。（圖／農委會提供）



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