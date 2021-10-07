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社會 社會焦點 保障人權

北市KTV復業首例開罰！男女無罩又喝酒　被全程蒐證趕出包廂

記者邱中岳／台北報導

全國疫情趨緩，北市府也宣布6日開放KTV歡唱，但條件式須戴口罩，並且不得飲用含酒精飲料，中正一分局博愛路派出所前往中華錢櫃臨檢，在1間包廂內查獲1對男女在唱歌，沒戴口罩之外桌上還有6瓶啤酒，警方依相關規定進行蒐證。

警方調查，36歲的藍姓男子與32歲的張姓女子，在6日北市府宣布有條件開放KTV歡唱時，於晚上9時許前往中華錢櫃消費，但卻未遵守防疫規定，沒戴口罩唱歌之外，桌上還擺放6瓶金牌啤酒，其中還有1瓶是打開飲用過的。

▲▼北市KTV恢復營業卻有2人在包廂內未戴口罩唱歌，桌上還擺放啤酒瓶。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市KTV恢復營業卻有2人在包廂內未戴口罩唱歌，桌上還擺放啤酒瓶。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方見狀隨即依照規定蒐證，未遵守防疫規定在KTV飲酒將送商業處開罰，另外未戴口罩唱歌，則會依規定送往衛生局，由衛生局進行相關處罰，中華錢櫃服務人員也隨即要求2人結帳離開。

在疫情的衝擊之下，北市相關娛樂產業停業將近5個月，在6日相關行業開放復業，警方也配合市府進行擴大臨檢，針對KTV加強查緝，但呼籲民眾要配合政府防疫規定。

北市警方表示，中央流行疫情指揮中心於110年10月4日宣布，自今年10月5日至10月18日維持疫情警戒標準為第二級，並逐步開放各產業防疫規定，有條件放寬部分休閒娛樂場所，包括KTV、MTV、網咖、桌遊、麻將間、電子遊藝場等。

北市政府亦於6日宣布放寬防疫措施，依相關防疫細則，消費者在休閒娛樂場所內，除飲水可短暫脫下口罩外，其餘時間，包含使用麥克風時，都須全程佩戴口罩。

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