台東達仁鄉衞生所首開C肝門診　高醫副院長每月2次支援看診

▲▼台東達仁鄉衛生所為縣內首創C肝治療門診的衛生所，每月由戴嘉言副院長支援看診。 （圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

位於台東最南端的達仁鄉衛生所申請「C型肝炎全口服新藥健保給付計畫」並開設C型肝炎治療門診，為縣內首次創設C型肝炎治療門診的衛生所，並自8月起由高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長戴嘉言提供每月2次支援門診，讓C型肝炎患者獲得治療。

台東縣衛生局表示，達仁鄉人口數近3,500人，針對45歲至79歲一般民眾及40歲至79歲原住民抽血篩檢，今年已篩檢610人（涵蓋率17%），有38位陽性（30位未驗出病毒量，8位需接受藥物治療，其中2位拒絕治療、2位肝硬化轉診至醫院治療、4位接受藥物治療），陽性率6%，4位民眾已完成8週的藥物治療，治療結束後12週抽血篩檢，若未檢測出C型肝炎病毒量，則表示治療成功，C型肝炎完成治療。

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為配合國家2025年消除C肝政策及考量病患就醫便利性，台東縣衛生局及達仁鄉衛生所今年初即積極主動與高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長戴嘉言聯繫，商討有關開設C型肝炎治療門診相關事宜，原訂於5月開設的第一次C型肝炎門診，因新冠肺炎疫情影響延宕至8月，截至10月已開設第四次門診。

衛生局長黃明恩呼籲只要45歲至79歲終身可免費BC肝炎篩檢一次（原住民40歲至79歲），符合年齡的民眾可前往成人預防保健的醫療院所、衛生所接受篩檢，只要確認感染慢性C型肝炎，且檢驗出C型肝炎病毒，健保幫你出20萬，免費提供藥物治療，只需服用2至6個月，治癒成功率達97%，提醒民眾做好自我保健，早期發現、早期治療。