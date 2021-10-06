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台東縣達仁鄉台坂部落自來水工程完工　供水135戶受惠

▲台坂部落自來水延管工程完工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台坂部落自來水延管工程完工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣達仁鄉台坂部落，在立委劉櫂豪積極向水利暑爭取經費及地方政府協助之下，自來水公司於今年中秋節前正式供水啟用，除能享受量足質優的自來水外，生活品質亦大幅提升，當地村民也無須再因受颱風豪雨侵襲，使原使用簡易水源中斷而遭缺水之苦。

劉櫂豪非常關切家鄉台東縣自來水建設進展，107年初得知偏鄉的山區達仁鄉台坂部落原使用簡易自來水，每年逢枯水時期及颱風季節，常造成水源斷水，必須前往山區林地取水口整治清理，且部落長輩身體日益年長，致長年當地村民無法正常用水，經地方反應後，劉極力爭取水利署納入「無自來水供水改善計畫」評比。

自來水公司秉持配合政府改善偏遠地區民眾用水需求之德政，經重新規劃評估後，提案覓地興建配水池300噸1座、150噸1座、100噸2座、加壓站2處、操作室1間、延長管線口徑200公厘約895公尺、100公厘約3,140公尺、原有深井改善及機電儀表自動控制設備，總工程費約4,374萬元，受益用戶約135戶，每戶投資成本約32.4萬元，住戶只需負擔屋內管線費用，其他延管工程費用，均由補助經費支付。本案108年經水利署完成評比核定，109年本公司立即展開設計、編預算、發包、施工作業。

本工程從中央到地方政府及協力廠商積極的配合下，如期於110年8月完工，並在今年中秋節前正式供水啟用，除了嘉惠當地135戶部落居民有品質可靠的自來水，提昇生活品質外，亦可提升自來水供水普及率。

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